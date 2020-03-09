***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.080.785 14.733.803Dönem Karı (Zararı)12.017.968 10.100.631Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.017.968 10.100.631Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.536.474 -1.108.467Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19-20 2.667.976 821.164Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.033.225 316.891Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 2.033.225 316.891Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-246.655 1.332.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22-24 -284.276 1.332.478Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler37.621 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-206.620 80.274Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri29 -814.828 -100.609Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri29 608.208 180.883Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-444.967 -4.636.614Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20 -435.104 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler26 -9.863 -4.636.614Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 3.733.515 977.340Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-61.635.227 5.741.639Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -459.540 7.086.071Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 693.688 -721.852İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-10 1.379.492 -489.488İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -685.804 -232.364Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)12 -52.028.990 -16.112.408Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.159.607 -1.440.274İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-13 -1.499.980 2.112.934İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 -11.659.627 -3.553.208Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler13 0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 906.103 -239.041Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 361.922 -1.120.386Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.030.990 595.342İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-10 -356.792 67.040İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -3.674.198 528.302Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)12 7.481.784 19.134.954Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 26.911 -77.381Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-749.812 908.928İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-13 -196.681İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 -749.812 1.105.609Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -35.420 -38.918İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-641.276 -2.233.396Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-641.276 -2.233.396Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-42.080.785 14.733.803YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.751.679 -10.693.229Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları11 -7.370.160Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-600.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri303.423 245.814Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 303.423 245.814Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.409.898 -1.336.626Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -5.240.965 -1.190.919Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -168.933 -145.707Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -179.246 -1.121.255Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)32 -672.820 -1.123.573Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.806.862 12.571FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI66.097.240 5.026.008Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri996Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri12.919.680İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -1.776.248İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.776.248İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.962.317 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.962.317Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri51.700.307 6.802.256Kredilerden Nakit Girişleri9 51.700.307 6.802.256Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-486.060 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -486.060YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.264.776 9.066.582NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.264.776 9.066.582DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.762.518 10.695.936DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.027.294 19.762.518Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 14.013.297 -186.069 3.393.256 58.171 337.098 7.058.824 -39.765 40.634.812 957.627 41.592.439Hatalara İlişkin Düzeltmeler3.739.768 -48.604 3.691.164 115.670 3.806.834Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.000.000 14.013.297 -186.069 3.393.256 58.171 3.739.768 337.098 7.010.220 -39.765 44.325.976 1.073.297 45.399.273Transferler-39.334 39.765 431 -431 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.242 240 10.897.336 10.902.818 -763.537 10.139.281Dönem Karı (Zararı)10.897.336 10.897.336 -796.705 10.100.631Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.242 240 5.482 33.168 38.650Sermaye Arttırımı14.000.000 -14.013.297 -29.895 43.192 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi161.358 161.358 161.358Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.776.248 1.776.248 -1.776.248 -1.776.248 -1.776.248Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması46.940.330 46.940.330Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -1.962.317 3.363.361 63.413 3.740.008 2.113.346 5.399.188 10.897.336 53.614.335 47.249.659 100.863.994Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -1.962.317 3.363.361 63.413 3.740.008 2.113.346 5.399.188 10.897.336 53.614.335 47.249.659 100.863.994Transferler10.897.336 -10.897.336 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-112.966 3.953.094 3.840.128 7.926.569 11.766.697Dönem Karı (Zararı)3.953.094 3.953.094 8.064.874 12.017.968Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-112.966 -112.966 -138.305 -251.271Sermaye Arttırımı24.668 0 24.668 12.895.012 12.919.680Sermaye AvansıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.962.317 -1.962.317 1.962.317 1.962.317 1.962.317Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması743.590 743.590Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.445.216 -5.304.407 -6.749.623 6.750.619 996Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 0 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 39.027.294 19.762.518Finansal Yatırımlar8 4.295.944 5.834.135Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.295.944 5.834.135Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar8 4.295.944 5.834.135Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6.748.610 8.373.267İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-10 0 1.379.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 6.748.610 6.993.775Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar140.444.139 90.448.374Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6-12 0 6.440.295Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar12 140.444.139 84.008.079Diğer Alacaklar14.639.360 807.835İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-13 1.499.980 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 13.139.380 807.835Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar11 2.964.756 3.870.859Peşin Ödenmiş Giderler15 763.333 1.547.790İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 763.333 1.547.790Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 3.121.337 2.938.569Diğer Dönen Varlıklar23 3.115.262 2.473.986İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 3.115.262 2.473.986ARA TOPLAM215.120.035 136.057.333TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR215.120.035 136.057.333DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 6.647.594 6.085.216Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.647.594 6.085.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar8 6.647.594 6.085.216İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar322.761 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 322.761 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar835.820 1.690.506İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 835.820 1.690.506Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Diğer Sözleşme Varlıkları0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20 21.594.246 20.993.858Maddi Duran Varlıklar17 15.730.355 12.351.015Arazi ve Arsalar5.255.000 5.255.000Binalar2.764.499 2.645.000Tesis, Makine ve Cihazlar5.492.125 2.045.283Taşıtlar1.095.106 1.036.943Mobilya ve Demirbaşlar1.052.340 1.297.504Yapılmakta Olan Yatırımlar71.285 71.285Kullanım Hakkı Varlıkları19 2.664.568 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 5.264.188 6.556.786Şerefiye4.595.485 5.626.184Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar668.703 930.602Peşin Ödenmiş Giderler15 422.535 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler422.535Ertelenmiş Vergi Varlığı32 522.754 1.694.368Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.004.821 49.371.749TOPLAM VARLIKLAR269.124.856 185.429.082KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 58.422.394 19.654.798İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar58.422.394 19.654.798Banka Kredileri9 58.422.394 19.654.798Diğer Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 6.743.897 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.743.897 0Banka Kredileri6.108.848 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar635.049 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar1.441.527 6.287.345İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-10 356.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.441.527 5.930.553Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar61.308.522 53.826.738Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar12 61.308.522 53.826.738Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 651.323 624.412Diğer Borçlar825.115 1.574.927İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 825.115 1.574.927Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 51.296 86.716İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 51.296 86.716Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 3.871.964 490.052Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.100.961 1.024.347Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 295.791 645.746Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 805.170 378.601Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM134.416.999 83.569.335TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER134.416.999 83.569.335UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 5.702.754 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 5.702.754 0Banka Kredileri9 3.423.612 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.279.142 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar22 747.829 995.753Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 747.829 995.753Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.450.583 995.753TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER140.867.582 84.565.088ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.691.825 53.614.335Ödenmiş Sermaye24 30.000.000 30.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)24 0 -1.962.317Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24 3.363.361 3.363.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-49.553 63.413Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.553 63.413Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -49.553 63.413Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.294.792 3.740.008Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.294.792 3.740.008Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)24 2.294.792 3.740.008Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 151.029 2.113.346Yasal Yedekler24 151.029 2.113.346Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 12.979.102 5.399.188Net Dönem Karı veya Zararı3.953.094 10.897.336Kontrol Gücü Olmayan Paylar24 75.565.449 47.249.659TOPLAM ÖZKAYNAKLAR128.257.274 100.863.994TOPLAM KAYNAKLAR269.124.856 185.429.082Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25.1 16.766.007 6.642.821Satışların Maliyeti25.2 -12.487.886 -5.308.004TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.278.121 1.334.817Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı26.1 596.602.214 1.171.882.590Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri596.602.214 1.171.882.590Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti26.2 -554.882.356 -1.132.308.904FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.719.858 39.573.686BRÜT KAR (ZARAR)45.997.979 40.908.503Genel Yönetim Giderleri28.1 -27.195.144 -22.548.527Pazarlama Giderleri28.2 -15.045.338 -13.806.661Araştırma ve Geliştirme Giderleri28.3 -4.098.520 -892.616Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29.1 31.601.600 26.443.333Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29.2 -20.083.940 -16.830.363ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.176.637 13.273.669Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30.1 13.096.876 3.492.783Yatırım Faaliyetlerinden Giderler30.2 -2.968.590 -6.288.310FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.304.923 10.478.142Finansman Gelirleri31.1 1.746.931 2.854.492Finansman Giderleri31.2 -7.237.554 -3.595.622SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.814.300 9.737.012Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.796.332 363.619Dönem Vergi (Gideri) Geliri32 -3.871.964 -267.884Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32 75.632 631.503SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.017.968 10.100.631DÖNEM KARI (ZARARI)12.017.968 10.100.631Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.064.874 -796.705Ana Ortaklık Payları33 3.953.094 10.897.336Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-251.271 38.410Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-314.088 48.012Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler62.817 -9.602Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi62.817 -9.602Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 240Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 254Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -14Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -14DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-251.271 38.650TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.766.697 10.139.281Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.203.179 -829.873Ana Ortaklık Payları3.563.518 10.969.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825807BIST