***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -1.962.317 3.363.361 63.413 3.740.008 2.113.346 5.399.188 10.897.336 53.614.335 47.249.659 100.863.994Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.897.336 -10.897.336 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26.051 1.192.820 1.166.769 2.912.142 4.078.911Dönem Karı (Zararı)1.192.820 1.192.820 2.943.666 4.136.486Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.051 -26.051 -31.524 -57.575Sermaye Arttırımı0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.295.704 1.295.704 -1.295.704 -1.295.704 -1.295.704Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması699.585 699.585Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.312.122 51 -4.135.631 -5.447.702 5.425.893 -21.809Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -3.258.021 3.363.361 37.362 2.427.886 3.409.101 10.865.189 1.192.820 48.037.698 56.287.279 104.324.977Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274Transferler3.953.094 -3.953.094 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.211 35.867.449 35.875.660 36.575.718 72.451.378Dönem Karı (Zararı)35.867.449 35.867.449 36.563.831 72.431.280Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.211 8.211 11.887 20.098Sermaye Arttırımı0 1.000.000 1.000.000Sermaye AvansıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış150.624 4.266.004 4.416.628 -4.416.628 0Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.363.361 -41.342 2.445.416 151.029 21.198.200 35.867.449 92.984.113 108.724.539 201.708.652Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.964.943 2.953.733Dönem Karı (Zararı)72.431.280 4.136.486Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)72.431.280 4.136.486Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.108.709 -575.532Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19-20-21 1.409.011 1.374.243Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler375.940 643.709Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 375.940 643.709Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.281.646 -794.085Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23-25 2.281.646 -794.085Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-31.486 -88.506Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 -455.633 -884.376Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri30 424.147 795.870Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-35 -2.492.758Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 -435.104Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler27 -35 -2.057.654Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33 19.073.633 781.865Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-131.504.932 -607.221Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 1.048.390 2.359.472Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.498.015 -256.481İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-10 1.379.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -12.498.015 -1.635.973Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)12 -125.570.962 9.616.432Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.527.555 -4.814.614İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-13 -1.747.980İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 -16.527.555 -3.066.634Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -34.498.532 61.586Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -3.873.529 -1.460.008Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.524.346 -3.274.398İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-10 -356.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 15.524.346 -2.917.606Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)12 14.026.361 -2.050.848Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 60.660 208.533Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.156.211 -764.896İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-13 24.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 156.211 -764.896Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 8.868.515 16.286İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.220.822 -248.285Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.220.822 -248.285Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-35.964.943 2.953.733YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.240.325 -1.714.187Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri293.566 21.923Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 293.566 21.923Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.131.520 -4.325.757Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -1.836.386 -4.184.836Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -295.134 -140.921Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)33 -2.754.418 -490.052Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)352.047 3.079.699FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.056.657 -2.451.215Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri1.290.313Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -1.295.704İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.295.704İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri31.751.739 0Kredilerden Nakit Girişleri9 31.751.739Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-695.082 -2.445.824Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.445.824Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -695.082YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.148.611 -1.211.669NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.148.611 -1.211.669DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 39.027.294 19.762.518DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 30.878.683 18.550.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 30.878.683 39.027.294Finansal Yatırımlar8 3.247.589 4.295.944Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.247.589 4.295.944Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar8 3.247.589 4.295.944Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar19.145.239 6.748.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 19.145.239 6.748.610Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar265.639.161 140.444.139Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar12 265.639.161 140.444.139Diğer Alacaklar31.318.896 14.639.360İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-13 1.499.980 1.499.980İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 29.818.916 13.139.380Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar11 37.463.288 2.964.756Peşin Ödenmiş Giderler15 4.085.687 763.333İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 4.085.687 763.333Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 2.003.791 3.121.337Diğer Dönen Varlıklar24 5.336.084 3.115.262İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar24 5.336.084 3.115.262ARA TOPLAM399.118.418 215.120.035Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 7.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR406.118.418 215.120.035DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 6.647.594 6.647.594Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.647.594 6.647.594Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar8 6.647.594 6.647.594İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar0 322.761İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 322.761Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar683.839 835.820İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 683.839 835.820Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Diğer Sözleşme Varlıkları0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller21 14.594.246 21.594.246Maddi Duran Varlıklar18 16.472.260 15.730.355Arazi ve Arsalar5.540.530 5.255.000Binalar2.559.889 2.764.499Tesis, Makine ve Cihazlar5.814.957 5.492.125Taşıtlar1.120.755 1.095.106Mobilya ve Demirbaşlar994.588 1.052.340Yapılmakta Olan Yatırımlar441.541 71.285Kullanım Hakkı Varlıkları20 2.580.029 2.664.568Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 5.397.779 5.264.188Şerefiye19.1 4.595.485 4.595.485Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.2 802.294 668.703Peşin Ödenmiş Giderler15 973.710 422.535İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler973.710 422.535Ertelenmiş Vergi Varlığı33 1.312.486 522.754Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.661.943 54.004.821TOPLAM VARLIKLAR454.780.361 269.124.856KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 95.714.867 58.422.394Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 4.483.371 6.743.897Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar16.510.240 1.441.527İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 16.510.240 1.441.527Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar75.334.883 61.308.522Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar12 75.334.883 61.308.522Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 711.983 651.323Diğer Borçlar24.981.326 825.115İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-13 24.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 981.326 825.115Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 8.919.811 51.296İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 8.919.811 51.296Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33 19.863.365 3.871.964Kısa Vadeli Karşılıklar23 3.231.081 1.100.961Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 384.267 295.791Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 2.846.814 805.170Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM249.750.927 134.416.999TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER249.750.927 134.416.999UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.429.638 5.702.754Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar23 891.144 747.829Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 891.144 747.829Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.320.782 6.450.583TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER253.071.709 140.867.582ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.984.113 52.691.825Ödenmiş Sermaye25 30.000.000 30.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25 3.363.361 3.363.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-41.342 -49.553Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.342 -49.553Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -41.342 -49.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.445.416 2.294.792Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.445.416 2.294.792Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)25 2.445.416 2.294.792Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25 151.029 151.029Yasal Yedekler25 151.029 151.029Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25 21.198.200 12.979.102Net Dönem Karı veya Zararı35.867.449 3.953.094Kontrol Gücü Olmayan Paylar25 108.724.539 75.565.449TOPLAM ÖZKAYNAKLAR201.708.652 128.257.274TOPLAM KAYNAKLAR454.780.361 269.124.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26.1 77.299.889 9.098.446 54.443.702 3.515.889Satışların Maliyeti26.2 -37.686.245 -6.659.439 -23.847.578 -2.912.928TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.613.644 2.439.007 30.596.124 602.961Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı27.1 302.184.758 168.509.871 147.191.641 103.274.541Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti27.2 -220.583.308 -149.188.981 -82.603.278 -93.159.060FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)81.601.450 19.320.890 64.588.363 10.115.481BRÜT KAR (ZARAR)121.215.094 21.759.897 95.184.487 10.718.442Genel Yönetim Giderleri29.1 -19.920.024 -13.464.655 -12.563.312 -3.074.404Pazarlama Giderleri29.2 -18.192.527 -7.333.438 -12.229.797 -3.145.010Araştırma ve Geliştirme Giderleri29.3 -2.245.546 -1.874.784 -1.579.407 -1.142.435Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.1 15.627.514 22.953.357 6.499.391 12.704.098Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.2 -7.169.603 -16.099.316 -2.890.129 -11.019.010ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)89.314.908 5.941.061 72.421.233 5.041.681Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.1 6.861.752 3.723.874 5.561.160 2.184.408Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31.2 -960.470 -2.852.846 -810.039 -1.612.055FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)95.216.190 6.812.089 77.172.354 5.614.034Finansman Gelirleri32.1 2.293.393 1.079.555 1.606.832 779.777Finansman Giderleri32.2 -6.009.694 -2.958.900 -3.172.540 -1.561.388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)91.499.889 4.932.744 75.606.646 4.832.423Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.068.609 -796.258 -17.014.471 -848.646Dönem Vergi (Gideri) Geliri33 -19.863.365 -1.651.229 -17.873.881 -424.538Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri33 794.756 854.971 859.410 -424.108SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)72.431.280 4.136.486 58.592.175 3.983.777DÖNEM KARI (ZARARI)72.431.280 4.136.486 58.592.175 3.983.777Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar36.563.831 2.943.666 28.398.549 1.479.489Ana Ortaklık Payları34 35.867.449 1.192.820 30.193.626 2.504.288Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.098 -57.575 -27.987 -155.923Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.122 -71.968 -34.984 -194.903Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.024 14.393 6.997 38.980Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-5.024 14.393 6.997 38.980Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.098 -57.575 -27.987 -155.923TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)72.451.378 4.078.911 58.564.188 3.827.854Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar36.575.718 2.975.190 28.378.124 1.540.626Ana Ortaklık Payları35.875.660 1.103.721 30.186.064 2.287.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869496BIST