***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274Transferler3.953.094 -3.953.094Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.989 46.775.769 46.769.780 49.451.411 96.221.191Dönem Karı (Zararı)46.775.769 46.775.769 49.479.011 96.254.780Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.989 -5.989 -27.600 -33.589Sermaye Arttırımı0 1.000.000 1.000.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış150.624 4.261.269 4.411.893 -4.411.893 0Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 3.363.361 -55.542 2.445.416 151.029 21.193.465 46.775.769 103.873.498 121.604.967 225.478.465Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.363.361 -8.807 290.753 2.445.416 619.064 20.731.942 56.805.252 114.246.981 140.036.046 254.283.027Transferler56.805.252 -56.805.252Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)77.887.352 77.887.352 93.997.365 171.884.717Dönem Karı (Zararı)77.887.352 77.887.352 93.997.365 171.884.717Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.076 -14.076 -14.076Sermaye Arttırımı90.000.000 510.307 90.510.307 1.500.000 92.010.307Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması17.502.000 17.502.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-10.256 -10.256 10.256 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)172.125 172.125Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 3.873.668 -22.883 290.753 2.445.416 619.064 77.526.938 77.887.352 282.620.308 253.217.792 535.838.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI71.133.928 -23.674.543Dönem Karı (Zararı)171.884.717 96.254.780Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)171.884.717 96.254.780Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler41.106.022 31.691.487Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19-20-21 5.758.959 2.255.828Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-15.932.478 1.085.738Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.444.834 1.085.738Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29 -14.487.644Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler870.520 2.585.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 870.520 2.585.096Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.008.933 237.246Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 -2.962.881 -489.706Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri30 5.971.814 726.952Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -529.001Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler27 -529.001Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33 47.400.088 26.056.580İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-141.856.811 -151.620.810Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -16.462.866 -809.114Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-49.419.832 -22.914.015İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -137.173İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -49.282.659 -22.914.015Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)12 -169.730.757 -223.327.060Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.420.086 486.323İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 -4.804.663 1.499.980İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 9.224.749 -1.013.657Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -13.772.719 -46.214.931Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 -2.295.184 -10.286.283Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.520.728 22.243.957İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12 58.520.728 22.243.957Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)14 79.170.035 73.144.092Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)55.120 182.891Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.287.865 48.854.117İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 -33.770.006 47.573.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)15 482.141 1.281.117Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)946.443 11.561.412İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -4.542.199Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)24 -4.542.199Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları71.133.928 -23.674.543YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-55.249.847 -29.699.908Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri19.184.381Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-685.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.489.221 293.567Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 1.489.221 293.567Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.411.884 -9.559.203Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -40.732.454 -8.929.047Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -679.430 -630.156Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 1.000.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -59.500Vergi İadeleri (Ödemeleri)33 -32.092.225 -20.809.241Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.359.840 1.059.969FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9 98.540.866 34.759.011Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri90.510.307Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri90.510.307Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.030.559 33.759.011Kredilerden Nakit Girişleri6.124.072 34.730.107Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 1.906.487 -971.096YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)114.424.947 -18.615.440NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)114.424.947 -18.615.440DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.125.977 39.027.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ148.550.924 20.411.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 148.550.924 34.125.977Finansal Yatırımlar23.111.951 6.936.706Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar23.111.951 6.936.706Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar8 23.111.951 6.936.706Ticari Alacaklar125.756.465 73.369.867İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.10 149.202 12.029İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 125.607.263 73.357.838Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar556.915.737 385.744.031Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar12 556.915.737 385.744.031Diğer Alacaklar13.403.151 20.680.285İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6.12 4.804.663İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 8.598.488 20.680.285Stoklar11 46.242.997 17.982.634Peşin Ödenmiş Giderler12.539.594 8.677.988İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 12.539.594 8.677.988Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 27.189.788Diğer Dönen Varlıklar10.256.119 7.047.324İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar24 10.256.119 7.047.324ARA TOPLAM936.776.938 581.754.600Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 7.000.000 7.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR943.776.938 588.754.600DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7.620.216 7.332.595Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.620.216 7.332.595Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar8 7.620.216 7.332.595Diğer Alacaklar1.396.419 1.748.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 1.396.419 1.748.166Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller21 19.231.181 20.205.000Maddi Duran Varlıklar18 68.484.135 32.514.542Kullanım Hakkı Varlıkları20 4.755.148 3.405.930Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 6.158.572 5.944.852Şerefiye19 4.595.485 4.595.485Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.563.087 1.349.367Peşin Ödenmiş Giderler0 1.566.422İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 1.566.422Ertelenmiş Vergi Varlığı33 648.510 2.313.284TOPLAM DURAN VARLIKLAR108.294.181 75.030.791TOPLAM VARLIKLAR1.052.071.119 663.785.391KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar161.555.904 154.851.976İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar161.555.904 154.851.976Banka Kredileri9 161.555.904 154.848.769Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 3.207Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.399.477 1.542.569İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.399.477 1.542.569Banka Kredileri9 1.542.569Ticari Borçlar89.018.519 24.525.977İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 89.018.519 24.525.977Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar207.291.776 128.121.741Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar12 207.291.776 128.121.741Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.392.508 1.337.388Diğer Borçlar3.808.021 38.306.974İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.13 247.494 34.017.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 3.560.527 4.289.474Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.676.065 17.729.622İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 18.676.065 17.729.622Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33 21.640.892 35.187.591Kısa Vadeli Karşılıklar5.085.347 3.644.020Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 743.959 513.720Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 4.341.388 3.130.300ARA TOPLAM510.868.509 405.247.858TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER510.868.509 405.247.858UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 3.726.018 3.256.295İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.726.018 3.256.295Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar9 3.726.018 3.256.295Uzun Vadeli Karşılıklar1.638.492 998.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 1.638.492 998.211TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.364.510 4.254.506TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER516.233.019 409.502.364ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar282.620.308 114.246.981Ödenmiş Sermaye25 120.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25 3.873.668 3.363.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)267.870 281.946Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)267.870 281.946Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25 290.753 290.753Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -22.883 -8.807Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.445.416 2.445.416Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.445.416 2.445.416Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)25 2.445.416 2.445.416Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler619.064 619.064Yasal Yedekler25 619.064 619.064Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25 77.526.938 20.731.942Net Dönem Karı veya Zararı77.887.352 56.805.252Kontrol Gücü Olmayan Paylar25 253.217.792 140.036.046TOPLAM ÖZKAYNAKLAR535.838.100 254.283.027TOPLAM KAYNAKLAR1.052.071.119 663.785.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26.1 266.111.937 123.172.811 111.966.559 45.872.922Satışların Maliyeti26.2 -141.224.821 -61.099.779 -67.583.672 -23.413.534TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)124.887.116 62.073.032 44.382.887 22.459.388Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı27.1 3.826.468.665 875.045.236 885.804.999 572.860.478Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti27.2 -3.625.048.066 -764.481.511 -802.647.530 -543.898.203FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)201.420.599 110.563.725 83.157.469 28.962.275BRÜT KAR (ZARAR)326.307.715 172.636.757 127.540.356 51.421.663Genel Yönetim Giderleri29.1 -60.359.329 -30.539.095 -22.754.884 -10.619.071Pazarlama Giderleri29.2 -39.706.209 -33.535.961 -13.651.352 -15.343.434Araştırma ve Geliştirme Giderleri29.3 -7.146.417 -3.453.118 -2.465.508 -1.207.572Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.1 51.226.433 29.578.350 12.870.286 13.950.836Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.2 -26.641.428 -12.500.392 -4.081.145 -5.330.789ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)243.680.765 122.186.541 97.457.753 32.871.633Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.1 7.391.376 8.711.176 1.231.632 1.849.424Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31.2 -773.816 -2.521.383 -271.389 -1.560.913FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)250.298.325 128.376.334 98.417.996 33.160.144Finansman Gelirleri32.1 10.982.726 4.586.733 3.148.206 2.293.340Finansman Giderleri32.2 -41.996.246 -10.643.309 -12.426.733 -4.633.615SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)219.284.805 122.319.758 89.139.469 30.819.869Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-47.400.088 -26.064.978 -19.678.502 -6.996.369Dönem Vergi (Gideri) Geliri33 -45.731.795 -27.098.973 -18.804.621 -7.235.608Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri33 -1.668.293 1.033.995 -873.881 239.239SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)171.884.717 96.254.780 69.460.967 23.823.500DÖNEM KARI (ZARARI)171.884.717 96.254.780 69.460.967 23.823.500Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar93.997.365 49.479.011 34.207.813 12.915.180Ana Ortaklık Payları34 77.887.352 46.775.769 35.253.154 10.908.320Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 0,64910000 1,55920000 0,29380000 0,36360000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14.076 -33.589 -10.267 -53.687Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.595 -41.987 -12.712 -67.109Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.519 8.398 2.445 13.422Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi3.519 8.398 2.445 13.422Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.076 -33.589 -10.267 -53.687TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)171.870.641 96.221.191 69.450.700 23.769.813Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar93.997.365 49.451.411 34.207.813 12.875.693Ana Ortaklık Payları77.873.276 46.769.780 35.242.887 10.894.120http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976689BIST