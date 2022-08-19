***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 22:04
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -8.807 290.753 2.245.416 619.064 20.731.942 56.805.252 114.246.981 140.036.046 254.283.027
Transferler
56.805.252 -56.805.252
Dönem Karı (Zararı)
42.634.198 42.634.198 59.789.552 102.423.750
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.809 -3.809 -3.809
Sermaye Arttırımı
90.000.000 510.307 90.510.307 1.500.000 92.010.307
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
17.502.000 17.502.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-10.256 -10.256 10.256
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
192.244 192.244
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 3.873.668 -12.616 290.753 2.445.416 619.064 77.526.938 42.634.198 247.377.421 219.030.098 466.407.519
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 39.873.668 -7.515 290.753 2.445.416 619.064 77.537.194 142.069.688 382.828.268 493.282.934 876.111.202
Transferler
157.711 141.213.382 -142.069.688 -698.595 698.595 0
Dönem Karı (Zararı)
145.605.949 145.605.949 82.988.697 228.594.646
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.151 367.451 348.300 736.804 1.085.104
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-36.000.000 -12.276.265 -48.276.265 181.565.978 133.289.713
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.873.668 -26.666 658.204 776.775 -346.840 -346.840 -884.807 -1.231.647
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 206.127.471 145.605.949 479.460.817 758.388.201 1.237.849.018
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.221.274 31.546.399
Dönem Karı (Zararı)
228.594.646 102.423.750
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.502.872 17.011.016
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 5.150.028 3.788.028
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.661.676 -16.102.173
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -213.938 -1.614.529
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.447.738 -14.487.644
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.524.421 487.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 1.123.159 487.920
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.401.262
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.312.203 1.115.655
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -2.950.666 -3.092.907
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 1.638.463 4.208.562
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 -56.791.663
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 -69.011.369
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8,18,19 12.219.706
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 70.593.965 27.721.586
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-293.395.032 -67.961.117
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 25.040.486 -17.351.262
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
41.892.912 -21.842.098
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,10 -142.291 -95.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 42.035.203 -21.746.650
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 -400.240.203 -90.755.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.728.128 1.455.574
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,13 -9.910.739 -3.242.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -18.817.389 4.698.196
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.990.880 -5.585.651
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -11.157.018 -2.154.378
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.833.046 19.583.049
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -18.833.046 19.583.049
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
12 112.297.926 85.225.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 -340.354 282.405
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.912.163 -34.546.692
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,13 12.033.536 -33.583.080
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 2.878.627 -963.612
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -11.109.693 -2.271.961
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.139.197 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -14.139.197
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-46.297.514 51.473.649
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 28.973.869 -16.577.676
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25 -2.897.629 -3.349.574
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-441.022.365 -11.590.518
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
25 133.289.713 19.204.500
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
8 -565.338.153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.995 833.818
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 47.995 833.818
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.321.920 -32.628.836
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -5.001.951 -31.999.405
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -2.319.969 -629.431
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -1.700.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
373.451.126 99.424.382
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 90.510.307
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
90.510.307
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 375.644.993 8.973.575
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.215.190
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -1.215.190
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -978.677
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -59.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.792.513 119.380.263
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.792.513 119.380.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
305.441.482 34.125.977
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
217.648.969 153.506.240
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 217.648.969 305.441.482
Finansal Yatırımlar
171.942.006 51.242.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
171.942.006 51.242.216
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
8 171.942.006 51.242.216
Ticari Alacaklar
61.569.775 104.616.894
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,10 298.253 155.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 61.271.522 104.460.932
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.057.608.518 657.638.633
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 1.057.608.518 657.638.633
Diğer Alacaklar
45.393.972 19.058.352
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,13 23.017.666 13.106.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 22.376.306 5.951.425
Stoklar
11 28.317.159 22.878.541
Peşin Ödenmiş Giderler
20.948.594 10.364.570
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 13.746
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 20.934.848 10.364.570
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 11.301.365 1.009.712
Diğer Dönen Varlıklar
24.253.542 10.114.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24 24.253.542 10.114.345
ARA TOPLAM
1.638.983.900 1.182.364.745
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 7.000.000 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.645.983.900 1.189.364.745
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
216.141.202 373.016.292
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
216.141.202 373.016.292
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 216.141.202 373.016.292
Diğer Alacaklar
4.925.330 2.532.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 4.925.330 2.532.822
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
21 10.060.362 8.382.575
Maddi Duran Varlıklar
18 708.283.677 72.326.705
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 3.797.757 4.335.822
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 9.340.449 7.351.096
Şerefiye
19 4.595.485 4.595.485
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.744.964 2.755.611
Peşin Ödenmiş Giderler
1.328.693 755.699
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.328.693 755.699
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 7.172.078
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
953.877.470 475.873.089
TOPLAM VARLIKLAR
2.599.861.370 1.665.237.834
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
551.995.978 294.762.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
551.995.978 294.762.571
Banka Kredileri
9 551.995.978 294.762.571
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.286.145 2.315.386
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.286.145 2.315.386
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 29.286.145 2.315.386
Ticari Borçlar
81.033.525 102.817.237
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 81.033.525 102.817.237
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
437.605.151 325.307.225
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
12 437.605.151 325.307.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.051.507 2.391.861
Diğer Borçlar
20.014.427 5.102.264
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,13 12.369.000 335.464
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 7.645.427 4.766.800
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.500.423 31.610.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 20.500.423 31.610.116
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 38.539.768 12.984.627
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.710.105 6.895.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.443.203 945.453
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 7.266.902 5.950.532
ARA TOPLAM
1.189.737.029 784.187.272
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.189.737.029 784.187.272
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 92.926.169 3.347.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
92.926.169 3.347.671
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 92.926.169 3.347.671
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.216.886 1.591.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 2.216.886 1.591.689
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 77.132.268
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
172.275.323 4.939.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.362.012.352 789.126.632
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
479.460.817 382.828.268
Ödenmiş Sermaye
25 120.000.000 120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
25 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 3.873.668 39.873.668
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
631.538 283.238
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
631.538 283.238
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 658.204 290.753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -26.666 -7.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.445.416 2.445.416
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.445.416 2.445.416
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
25 2.445.416 2.445.416
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
776.775 619.064
Yasal Yedekler
25 776.775 619.064
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 206.127.471 77.537.194
Net Dönem Karı veya Zararı
145.605.949 142.069.688
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 758.388.201 493.282.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.237.849.018 876.111.202
TOPLAM KAYNAKLAR
2.599.861.370 1.665.237.834
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
26,1 79.394.495 154.145.378 5.208.764 94.839.033
Satışların Maliyeti
26,2 -40.393.436 -73.641.149 -18.420.017 -47.695.850
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.001.059 80.504.229 -13.211.253 47.143.183
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
27,1 8.697.158.933 2.940.663.666 4.698.837.200 871.974.969
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
27,2 -8.333.466.277 -2.822.400.536 -4.476.384.274 -808.566.399
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
363.692.656 118.263.130 222.452.926 63.408.570
BRÜT KAR (ZARAR)
402.693.715 .520 9.450.150 5.735.600
Finansman Giderleri
32,2 -66.941.325 -29.569.513 -45.161.025 -13.085.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
299.188.611 130.145.336 134.964.770 78.774.899
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-70.593.965 -27.721.586 -44.353.084 -18.023.612
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -40.830.711 -26.927.174 -29.416.156 -16.585.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -29.763.254 -794.412 -14.936.928 -1.438.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
228.594.646 102.423.750 90.611.686 60.751.287
DÖNEM KARI (ZARARI)
228.594.646 102.423.750 90.611.686 60.751.287
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
82.988.697 59.789.552 26.333.339 36.262.881
Ana Ortaklık Payları
34 145.605.949 42.634.198 64.278.347 24.488.406
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 1,21340000 0,35530000 0,53570000 0,20410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.085.104 -3.809 1.104.467 7.685
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.356.115 1.356.115
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
212 -4.883 26.030 9.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-271.223 1.074 -277.678 -2.168
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-271.223 1.074 -277.678 -2.168
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.085.104 -3.809 1.104.467 7.685
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
229.679.750 102.419.941 91.716.153 60.758.972
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
82.988.697 59.789.552 26.333.339 36.310.759
Ana Ortaklık Payları
146.691.053 42.630.389 65.382.814 24.448.213
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057388
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