***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 3.363.361 -8.807 290.753 2.245.416 619.064 20.731.942 56.805.252 114.246.981 140.036.046 254.283.027Transferler56.805.252 -56.805.252Dönem Karı (Zararı)42.634.198 42.634.198 59.789.552 102.423.750Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.809 -3.809 -3.809Sermaye Arttırımı90.000.000 510.307 90.510.307 1.500.000 92.010.307Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması17.502.000 17.502.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-10.256 -10.256 10.256Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)192.244 192.244Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 3.873.668 -12.616 290.753 2.445.416 619.064 77.526.938 42.634.198 247.377.421 219.030.098 466.407.519Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 39.873.668 -7.515 290.753 2.445.416 619.064 77.537.194 142.069.688 382.828.268 493.282.934 876.111.202Transferler157.711 141.213.382 -142.069.688 -698.595 698.595 0Dönem Karı (Zararı)145.605.949 145.605.949 82.988.697 228.594.646Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-19.151 367.451 348.300 736.804 1.085.104Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-36.000.000 -12.276.265 -48.276.265 181.565.978 133.289.713Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.873.668 -26.666 658.204 776.775 -346.840 -346.840 -884.807 -1.231.647Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 206.127.471 145.605.949 479.460.817 758.388.201 1.237.849.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.221.274 31.546.399Dönem Karı (Zararı)228.594.646 102.423.750Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.502.872 17.011.016Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 5.150.028 3.788.028Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.661.676 -16.102.173Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -213.938 -1.614.529Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.447.738 -14.487.644Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.524.421 487.920Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 1.123.159 487.920Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 2.401.262Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.312.203 1.115.655Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -2.950.666 -3.092.907Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 1.638.463 4.208.562Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8 -56.791.663Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8 -69.011.369Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler8,18,19 12.219.706Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33 70.593.965 27.721.586İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-293.395.032 -67.961.117Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 25.040.486 -17.351.262Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler41.892.912 -21.842.098İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,10 -142.291 -95.448İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 42.035.203 -21.746.650Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)12 -400.240.203 -90.755.598Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.728.128 1.455.574İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6,13 -9.910.739 -3.242.622İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 -18.817.389 4.698.196Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -2.990.880 -5.585.651Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -11.157.018 -2.154.378Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.833.046 19.583.049İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -18.833.046 19.583.049Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)12 112.297.926 85.225.495Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23 -340.354 282.405Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.912.163 -34.546.692İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,13 12.033.536 -33.583.080İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 2.878.627 -963.612Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -11.109.693 -2.271.961İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.139.197 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)24 -14.139.197Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-46.297.514 51.473.649Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 28.973.869 -16.577.676Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)25 -2.897.629 -3.349.574YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-441.022.365 -11.590.518Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri25 133.289.713 19.204.500Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları8 -565.338.153Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri47.995 833.818Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 47.995 833.818Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.321.920 -32.628.836Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -5.001.951 -31.999.405Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -2.319.969 -629.431Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.000.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları21 -1.700.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI373.451.126 99.424.382Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 90.510.307Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri90.510.307Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 375.644.993 8.973.575Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.215.190Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -1.215.190Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -978.677Vergi İadeleri (Ödemeleri)33 -59.500YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-87.792.513 119.380.263NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-87.792.513 119.380.263DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ305.441.482 34.125.977DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ217.648.969 153.506.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 217.648.969 305.441.482Finansal Yatırımlar171.942.006 51.242.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar171.942.006 51.242.216Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar8 171.942.006 51.242.216Ticari Alacaklar61.569.775 104.616.894İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,10 298.253 155.962İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 61.271.522 104.460.932Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.057.608.518 657.638.633Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar12 1.057.608.518 657.638.633Diğer Alacaklar45.393.972 19.058.352İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,13 23.017.666 13.106.927İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 22.376.306 5.951.425Stoklar11 28.317.159 22.878.541Peşin Ödenmiş Giderler20.948.594 10.364.570İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6,15 13.746İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 20.934.848 10.364.570Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 11.301.365 1.009.712Diğer Dönen Varlıklar24.253.542 10.114.345İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar24 24.253.542 10.114.345ARA TOPLAM1.638.983.900 1.182.364.745Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 7.000.000 7.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.645.983.900 1.189.364.745DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar216.141.202 373.016.292Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar216.141.202 373.016.292Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar8 216.141.202 373.016.292Diğer Alacaklar4.925.330 2.532.822İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 4.925.330 2.532.822Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller21 10.060.362 8.382.575Maddi Duran Varlıklar18 708.283.677 72.326.705Kullanım Hakkı Varlıkları20 3.797.757 4.335.822Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 9.340.449 7.351.096Şerefiye19 4.595.485 4.595.485Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 4.744.964 2.755.611Peşin Ödenmiş Giderler1.328.693 755.699İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 1.328.693 755.699Ertelenmiş Vergi Varlığı33 7.172.078TOPLAM DURAN VARLIKLAR953.877.470 475.873.089TOPLAM VARLIKLAR2.599.861.370 1.665.237.834KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar551.995.978 294.762.571İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar551.995.978 294.762.571Banka Kredileri9 551.995.978 294.762.571Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları29.286.145 2.315.386İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları29.286.145 2.315.386Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 29.286.145 2.315.386Ticari Borçlar81.033.525 102.817.237İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 81.033.525 102.817.237Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar437.605.151 325.307.225Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar12 437.605.151 325.307.225Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 2.051.507 2.391.861Diğer Borçlar20.014.427 5.102.264İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,13 12.369.000 335.464İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 7.645.427 4.766.800Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20.500.423 31.610.116İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 20.500.423 31.610.116Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33 38.539.768 12.984.627Kısa Vadeli Karşılıklar8.710.105 6.895.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 1.443.203 945.453Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 7.266.902 5.950.532ARA TOPLAM1.189.737.029 784.187.272TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.189.737.029 784.187.272UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 92.926.169 3.347.671İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar92.926.169 3.347.671Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar9 92.926.169 3.347.671Uzun Vadeli Karşılıklar2.216.886 1.591.689Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 2.216.886 1.591.689Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü33 77.132.268TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER172.275.323 4.939.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.362.012.352 789.126.632ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar479.460.817 382.828.268Ödenmiş Sermaye25 120.000.000 120.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)25 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25 3.873.668 39.873.668Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)631.538 283.238Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)631.538 283.238Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25 658.204 290.753Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -26.666 -7.515Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.445.416 2.445.416Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.445.416 2.445.416Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)25 2.445.416 2.445.416Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler776.775 619.064Yasal Yedekler25 776.775 619.064Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25 206.127.471 77.537.194Net Dönem Karı veya Zararı145.605.949 142.069.688Kontrol Gücü Olmayan Paylar25 758.388.201 493.282.934TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.237.849.018 876.111.202TOPLAM KAYNAKLAR2.599.861.370 1.665.237.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26,1 79.394.495 154.145.378 5.208.764 94.839.033Satışların Maliyeti26,2 -40.393.436 -73.641.149 -18.420.017 -47.695.850TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.001.059 80.504.229 -13.211.253 47.143.183Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı27,1 8.697.158.933 2.940.663.666 4.698.837.200 871.974.969Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti27,2 -8.333.466.277 -2.822.400.536 -4.476.384.274 -808.566.399FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)363.692.656 118.263.130 222.452.926 63.408.570BRÜT KAR (ZARAR)402.693.715 .520 9.450.150 5.735.600Finansman Giderleri32,2 -66.941.325 -29.569.513 -45.161.025 -13.085.834SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)299.188.611 130.145.336 134.964.770 78.774.899Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-70.593.965 -27.721.586 -44.353.084 -18.023.612Dönem Vergi (Gideri) Geliri33 -40.830.711 -26.927.174 -29.416.156 -16.585.157Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri33 -29.763.254 -794.412 -14.936.928 -1.438.455SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)228.594.646 102.423.750 90.611.686 60.751.287DÖNEM KARI (ZARARI)228.594.646 102.423.750 90.611.686 60.751.287Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar82.988.697 59.789.552 26.333.339 36.262.881Ana Ortaklık Payları34 145.605.949 42.634.198 64.278.347 24.488.406Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 1,21340000 0,35530000 0,53570000 0,20410000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.085.104 -3.809 1.104.467 7.685Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.356.115 1.356.115Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)212 -4.883 26.030 9.853Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-271.223 1.074 -277.678 -2.168Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-271.223 1.074 -277.678 -2.168Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.085.104 -3.809 1.104.467 7.685TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)229.679.750 102.419.941 91.716.153 60.758.972Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar82.988.697 59.789.552 26.333.339 36.310.759Ana Ortaklık Payları146.691.053 42.630.389 65.382.814 24.448.213http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057388BIST