***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Genel Kurul ErtelenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniCOVID-19 (Korona Virüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkenimizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde alınan genel kurul toplantımız ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine, Bu konuda KAP'ta ve TTSG'de gerekli ilanların yapılarak ortaklarımızın bilgilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843913BIST