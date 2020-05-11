***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
11.05.2020 09:01
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Genel Kurul Ertelenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
COVID-19 (Korona Virüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkenimizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde alınan genel kurul toplantımız ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine, Bu konuda KAP'ta ve TTSG'de gerekli ilanların yapılarak ortaklarımızın bilgilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843913
BIST
11:5198.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 323,94
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:517,0923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:517,6757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0081
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:51388,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,56
|Açılış
|: 388,58
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.488.825
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GYHOL
|29,32
|22.831.223
|% 9,98
|
|KRDMB
|2,50
|38.901.226
|% -8,09
|
|KRDMA
|2,97
|28.819.919
|% -8,05
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|SEYKM
|11,97
|29.772.218
|% -6,56
|
|ISFIN
|3,84
|455.586.509
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,38
|299.110.686
|% -2,06
|
|ALKIM
|14,48
|245.934.770
|% 9,86
|
|GARAN
|7,86
|215.754.552
|% 0,00
|
|MGROS
|31,06
|193.266.594
|% 4,72
|
|KRDMD
|2,38
|299.110.686
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,84
|455.586.509
|% 8,17
|
|IHLGM
|1,12
|81.207.824
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,60
|112.708.411
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|174.839.185
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7438
|8,7876
|% -0,23
|
|Frank
|7,2603
|7,3041
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8837
|1,8932
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,67
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-18,50
|
|Tam
|2.571
|2.617
|-19,00
|
|Yarım
|1.255
|1.279
|-9,30
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|30,23
|30,23
|-0,74
|
Seans Raporu
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12:03XU030
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