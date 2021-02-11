***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMaslak Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi11/02/2021AçıklamalarYazımız ekinde sunulan 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş olan Gelir Tablomuz, 11.02.2021 tarihinde Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909128BIST