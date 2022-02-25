***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 18:17
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MASLAK VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021-4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş olan gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004664
BIST
17:591.957
En Yüksek
|Değişim
|: 5,70%
|| 105,46
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
17:5913,9058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1172
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
17:5915,6853
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1602
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
17:59843,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -11,73
|Açılış
|: 843,58
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TURGG
|178,20
|20.482.497
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.068.666
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,90
|3.922.760
|% -4,02
|
|KLGYO
|0,89
|177.440.895
|% -3,26
|
|IHEVA
|1,08
|28.414.399
|% -2,70
|
|ANHYT
|13,89
|9.798.971
|% -1,91
|
|KSTUR
|230,90
|414.432
|% -1,74
|
|THYAO
|27,38
|6.541.616.594
|% 8,31
|
|EREGL
|31,26
|3.160.548.560
|% 7,50
|
|KRDMD
|11,37
|1.789.088.160
|% 7,77
|
|GARAN
|11,40
|1.583.346.498
|% 3,54
|
|YKBNK
|3,69
|1.187.753.369
|% 4,53
|
|YKBNK
|3,69
|1.187.753.369
|% 4,53
|
|EKGYO
|2,05
|627.713.937
|% 3,02
|
|THYAO
|27,38
|6.541.616.594
|% 8,31
|
|KLGYO
|0,89
|177.440.895
|% -3,26
|
|HUNER
|2,71
|480.745.856
|% 1,88
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8962
|13,9051
|% -0,84
|
|Euro
|15,6621
|15,6805
|% -1,04
|
|Sterlin
|18,5186
|18,6115
|% -1,04
|
|Frank
|14,9112
|15,0011
|% -1,18
|
|Riyal
|3,6911
|3,7096
|% -0,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-13,99
|
|Altın Gr.
|844
|844
|-11,31
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-0,61
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
-
17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
-
17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem