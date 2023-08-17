***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023 - 30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteZincirlikuyu Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2023 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2023AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait olan ve sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmeyen ekli dokümantasyondaki gelir tablosu geçici vergi beyannamesi ekinde ilgili vergi dairesine sunulmuştur. Söz konusu gelir tablosu sadece Şirketimizin faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186584BIST