***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2023 18:33
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023 - 30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Zincirlikuyu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait olan ve sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmeyen ekli dokümantasyondaki gelir tablosu geçici vergi beyannamesi ekinde ilgili vergi dairesine sunulmuştur. Söz konusu gelir tablosu sadece Şirketimizin faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186584
BIST