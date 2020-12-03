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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

03.12.2020 11:25



***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

Şirketimizin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 90.000.000 TL artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, izahnamenin üç ve dördüncü bölümleri ekte yer almaktadır. İşbu izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891144


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