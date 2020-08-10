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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.08.2020 19:22
GÜNCEL HABERLER



***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağıtım Tablosu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 16.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.09.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSKY00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSKY00024 0 0
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ata Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 3.953.094,00 TL ana ortaklık karı, yasal kayıtlarda ise 12.264.799,20 TL kar edilmesine karşılık, kar dağıtımı yapılmaması hususunun 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867585


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Tam 3.196 3.279 -21,17  
Yarım 1.545 1.586 -10,24  
Çeyrek 775 793 -5,12  
Gümüş.Ons 29,21 29,23 0,92  
Gümüş Gr. 6,81 6,82 0,18  
B. Petrol 45,16 45,16 0,76  
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