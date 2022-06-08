***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2021 yılı olağan genel kurul 2.toplantısı 08.06.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 06.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.06.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSKY00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSKY00024 0 0B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 0 0Ek Açıklamalar2021 yılı Olağan genel kurul 2.toplantısına ait gündemin 4.maddesindeki kar Dağıtım konusu kabul edilmiştir.Madde-4) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı "Yönetim Kurulumuzca Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kuru1u'nun Seri: II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolardaki 142.069.688,00 TL ana ortaklık karının ve yasal kayıtlardaki 1.524.550,42 TL oluşan karın şirket sermayesini güçlendirmek amacıyla kar dağıtımı yapılmayarak, Şirket bünyesinde bırakılması hususunu 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunmak istiyorum" dedi.Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 120.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 619.064,33Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 142.069.688 1.524.550,424. Vergiler ( - ) 309.228 309.228,065. Net Dönem Kârı 141.760.460 1.215.322,366. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 7.088.023 60.766,128. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 134.672.436 1.154.556,24Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 134.672.43711. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 134.672.437 1.154.556,24Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Genel Kurulda kabul edilen kar dağıtım tablosudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035907BIST