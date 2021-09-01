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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.09.2021 17:18



***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan artırımı ile ilgili esas sözleşme tadili Sermaye Piyasası kurulu tarafından uygun görülmüştür.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 04.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.08.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 360.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılına kadar uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 7. maddesinin tadili ile ilgili başvurumuz 31.08.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştür.
Esas sözleşme tadili Ticaret Bakanlığı onayından geçirildikten sonra yapılacak ilk genel kurulda görüşülecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESD TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961221


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