***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan artırımı ile ilgili esas sözleşme tadili Sermaye Piyasası kurulu tarafından uygun görülmüştür.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 04.08.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.08.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 360.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılına kadar uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 7. maddesinin tadili ile ilgili başvurumuz 31.08.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştür.Esas sözleşme tadili Ticaret Bakanlığı onayından geçirildikten sonra yapılacak ilk genel kurulda görüşülecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ESD TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961221BIST