***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.09.2021 17:18
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan artırımı ile ilgili esas sözleşme tadili Sermaye Piyasası kurulu tarafından uygun görülmüştür.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 04.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.08.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 360.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılına kadar uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 7. maddesinin tadili ile ilgili başvurumuz 31.08.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştür.
Esas sözleşme tadili Ticaret Bakanlığı onayından geçirildikten sonra yapılacak ilk genel kurulda görüşülecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESD TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961221
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
18:058,3105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
18:059,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0302
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8641
En Düşük
9,7770
18:05484,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 484,42
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|99,00
|1.325.603
|% 10,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.498.470
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|KARYE
|13,82
|35.535.712
|% -9,38
|
|UFUK
|22,34
|187.618
|% -5,74
|
|EUKYO
|5,47
|2.959.627
|% -4,87
|
|AGYO
|3,57
|15.948.604
|% -3,51
|
|SERVE
|14,99
|330.731
|% -3,29
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|SASA
|28,04
|632.664.800
|% 2,04
|
|KOZAL
|105,40
|627.541.328
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,60
|594.452.766
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,62
|585.389.194
|% -0,76
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|ODAS
|1,52
|193.726.144
|% 4,11
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|PETKM
|6,16
|534.749.685
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3073
|8,3105
|% 0,06
|
|Euro
|9,8491
|9,8561
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,4172
|11,4745
|% 0,21
|
|Frank
|9,0395
|9,0940
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2082
|2,2193
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|1,56
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,24
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|71,04
|71,04
|-0,60
|