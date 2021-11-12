***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurulunda kabul edilen,esas sözleşmenin 7.maddesinin tadili 12.11.2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 04.08.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.08.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.11.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 12.11.2021Ek Açıklamalar31.08.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen ve 05.11.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilen, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 360.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılına kadar uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 7. maddesinin tadili, 12.11.2021 tarih ve 10450 sayılı T.T.Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ESD TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977525BIST