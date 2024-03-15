***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımına İlişkin Bakanlık Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 16.02.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin tadili kapsamında, kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süresinin uzatımına ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla yaptığımız başvuru, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.03.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00094935611 sayılı yazısı ile onaylanarak tarafımıza 15.03.2024 (bugün) tarihinde tebliğ edilmiş olup, T.C. Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metnine ekte yer verilmektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bakanlık Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259299BIST