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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.03.2024 18:14
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımına İlişkin Bakanlık Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 16.02.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.03.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin tadili kapsamında, kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süresinin uzatımına ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla yaptığımız başvuru, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.03.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00094935611 sayılı yazısı ile onaylanarak tarafımıza 15.03.2024 (bugün) tarihinde tebliğ edilmiş olup, T.C. Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metnine ekte yer verilmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bakanlık Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259299


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OBAMS 55,00 3.583.408.586 % 10,00  
DOBUR 196,10 80.068.272 % 9,98  
ARTMS 65,60 375.375.174 % 9,97  
PEGYO 20,84 83.995.523 % 9,97  
YAPRK 394,25 150.444.880 % 9,97  
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Gümüş ONS 25,37 25,39 % 0,66  
Platin 940,93 942,47 % 0,66  
Paladyum 1.084,60 1.087,26 % 0,66  
Brent Pet. 85,31 85,31 % 0,66  
Altın Ons 2.162,69 2.162,93 % 0,66  
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