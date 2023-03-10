***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.03.2023 17:14
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul AŞ'nin 10.03.2023 tarihli ve E-18454353-100.06-15759 sayılı yazısı ile Şirketimiz Güler Yatırım Holding A.Ş. payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122774
BIST
17:455.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -51,01
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
17:4518,9636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
17:4520,2552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1847
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,2552
En Düşük
19,8223
17:451.132,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 17,11
|Açılış
|: 1.132,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.133,35
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler17:45
|UFUK
|65,45
|7.002.143
|% 10,00
|
|ERCB
|126,50
|307.509.357
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|406.953.299
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|28.727.366
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.875.596
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|439.020.374
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|433.596.093
|% -9,95
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|MERCN
|32,80
|101.407.401
|% -9,34
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|EREGL
|40,92
|6.614.724.168
|% -4,79
|
|ISCTR
|14,48
|6.537.105.697
|% 1,97
|
|ASTOR
|51,90
|4.982.833.264
|% 5,92
|
|YKBNK
|11,75
|4.255.616.296
|% 0,17
|
|OYAKC
|44,60
|3.939.981.435
|% -4,86
|
|ISCTR
|14,48
|6.537.105.697
|% 1,97
|
|YKBNK
|11,75
|4.255.616.296
|% 0,17
|
|ADESE
|1,66
|381.759.513
|% 5,06
|
|EREGL
|40,92
|6.614.724.168
|% -4,79
|
|EKGYO
|8,12
|1.271.294.710
|% -1,46
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9600
|18,9636
|% 0,06
|
|Euro
|20,2461
|20,2552
|% 0,92
|
|Sterlin
|22,8243
|22,9388
|% 1,30
|
|Frank
|20,5652
|20,6890
|% 1,73
|
|Riyal
|5,0354
|5,0607
|% 0,03
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|28,63
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|16,24
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.662
|7.731
|101,00
|
|Yarım
|3.743
|3.783
|49,00
|
|Çeyrek
|1.872
|1.892
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|0,34
|
|B. Petrol
|81,79
|81,79
|0,20
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:58CANTE
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 045 adet işlem
-
17:57RAYSG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
-
17:56UNLU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 704 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
-
17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem