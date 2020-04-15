***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.04.2020 tarihli KAP açıklamamız ile, Şirketimiz 2019 Yılı, Olağan Genel Kuruluna katılmak isteyen Pay sahiplerinin, en geç 16 Nisan gününe kadar paylarının bulunduğu yatırım kuruluşuna başvurarak genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak temsilcilerini bildirmeleri gerektiği Paydaşlarımıza duyurulmuştur.Bu konuda herhangi bir hak kaybı yaşanmaması amacı ile , 16 Nisan gün sonuna kadar Yatırım Kuruluşuna Başvurulması gerektiği paydaşlarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838340BIST