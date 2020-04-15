***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2020 14:57
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.04.2020 tarihli KAP açıklamamız ile, Şirketimiz 2019 Yılı, Olağan Genel Kuruluna katılmak isteyen Pay sahiplerinin, en geç 16 Nisan gününe kadar paylarının bulunduğu yatırım kuruluşuna başvurarak genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak temsilcilerini bildirmeleri gerektiği Paydaşlarımıza duyurulmuştur.
Bu konuda herhangi bir hak kaybı yaşanmaması amacı ile , 16 Nisan gün sonuna kadar Yatırım Kuruluşuna Başvurulması gerektiği paydaşlarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838340
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.694,88
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:056,9099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0935
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9113
En Düşük
6,8079
18:057,5429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0575
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5429
En Düşük
7,4578
18:05380,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,74
|Açılış
|: 380,49
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.704.084
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.201.497
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.890.774
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.485.750
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.198.667
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.972.689
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.230
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6308
|8,6740
|% 0,58
|
|Frank
|7,1297
|7,1726
|% 0,87
|
|Riyal
|1,8324
|1,8416
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.714
|-13,82
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.496
|15,50
|
|Tam
|2.502
|2.568
|15,90
|
|Yarım
|1.217
|1.250
|7,70
|
|Çeyrek
|611
|625
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,37
|15,41
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|27,62
|27,62
|-1,98
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
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17:59XU100
Endeks 95, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 64 altında . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
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17:59YGYO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 653, 656 adet işlem
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17:58BRKSN
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 104 adet işlem
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17:57AYEN
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 245 adet işlem