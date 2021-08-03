***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 03.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin Yönetim Kurulu Sn. Atilla ESEN tarafından Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabulüne, tüm yetkilerinin iptaline,Sn.Atilla ESEN'in yerine, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Sn. Mustafa TERZİ'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954496BIST