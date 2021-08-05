***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimiz bağlı ortaklıklarından ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından, faaliyet konusu inşaat, taahhüt ve müteahhitlik olan, 10.000.000 TL sermayeli Şehristan Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirket sermayesinin %10'una 1.000.000 TL karşılığında kurucu ortak olarak iştirak edilmiş olup, söz konusu şirketin kuruluşu 05.08.2021 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.Şirket sermayesinde ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından sahip olunan paylar karşılığı sermaye koyma borcunun %25'i olan 250.000 TL sermaye ödemesi yapılmıştır. Kalan sermaye tutarı ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2 yıl içerisinde ödenecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955191BIST