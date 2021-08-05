***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2021 19:54
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Şirketimiz bağlı ortaklıklarından ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından, faaliyet konusu inşaat, taahhüt ve müteahhitlik olan, 10.000.000 TL sermayeli Şehristan Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirket sermayesinin %10'una 1.000.000 TL karşılığında kurucu ortak olarak iştirak edilmiş olup, söz konusu şirketin kuruluşu 05.08.2021 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.
Şirket sermayesinde ICG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından sahip olunan paylar karşılığı sermaye koyma borcunun %25'i olan 250.000 TL sermaye ödemesi yapılmıştır. Kalan sermaye tutarı ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2 yıl içerisinde ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955191
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,98
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.408
18:058,5346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0600
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
18:0510,1245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0842
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
18:05494,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,00
|Açılış
|: 494,94
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,90
|5.232.566
|% 10,00
|
|UZERB
|35,86
|458.724
|% 10,00
|
|KAPLM
|23,56
|30.603.256
|% 9,99
|
|EDATA
|17,94
|113.011.217
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.221.898
|% 9,98
|
|DERIM
|10,43
|15.101.492
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.567.777
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.736.430
|% -9,84
|
|SANFM
|19,50
|10.066.874
|% -9,30
|
|SNKRN
|21,06
|797.164
|% -9,22
|
|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
|
|KOZAL
|109,50
|1.737.153.209
|% 3,30
|
|TUPRS
|97,75
|817.805.775
|% 3,38
|
|THYAO
|12,76
|652.575.263
|% 1,03
|
|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
|
|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,49
|614.729.809
|% 1,63
|
|ODAS
|1,39
|167.617.974
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
|
|TSKB
|1,33
|127.054.129
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5311
|8,5359
|% 0,72
|
|Euro
|10,1139
|10,1241
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,8560
|11,9154
|% 0,98
|
|Frank
|9,3760
|9,4324
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2692
|2,2806
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,00
|