***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%49,99 oranında iştirak etttiğimiz, A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Sn. Ahmet Hulusi Konuk'un yerine ilk genel kurul onayına sunulmak üzere Sn.Hatice Özge Topçu Yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967565BIST