***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (A1 PYŞ) Yönetim Kurulu toplantısındaA1 PYŞ'nin çıkarılmış sermayesinin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000 TL nakden karşılanması suretiyle, 5.000.000 TL'den 6.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş ve A1 PYŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Bu kapsamda, Şirketimizin 06/12/2021 tarihli kararı ile A1 PYŞ'nin sermaye artırımına paylarımız oranında katılınmasına karar verilmiş olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuyla ayrıca paylaşılacaktır.Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981280BIST