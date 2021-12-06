***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2021 18:11
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (A1 PYŞ) Yönetim Kurulu toplantısında
A1 PYŞ'nin çıkarılmış sermayesinin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000 TL nakden karşılanması suretiyle, 5.000.000 TL'den 6.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş ve A1 PYŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Bu kapsamda, Şirketimizin 06/12/2021 tarihli kararı ile A1 PYŞ'nin sermaye artırımına paylarımız oranında katılınmasına karar verilmiş olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuyla ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981280
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 16,98
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.928
En Düşük
1.899
18:0513,7493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0307
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
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13,8712
En Düşük
13,6673
18:0515,5569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0207
|Açılış
|: 15,5900
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|Önceki Kapanış
|: 15,5400
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15,6685
En Düşük
15,4431
18:05787,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,00
|Açılış
|: 787,53
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|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.926,00
|6.403.524
|% 10,00
|
|BAGFS
|11,55
|10.517.996
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|199.287
|% 10,00
|
|BASCM
|12,10
|496.198
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|1.053.149
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|276.201.010
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|822.452
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|1.267.518
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|355.933.048
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|64.767.156
|% -9,97
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|THYAO
|18,69
|1.793.632.189
|% 0,86
|
|PETKM
|8,45
|1.322.946.911
|% 3,05
|
|KRDMD
|9,30
|1.278.461.865
|% -0,32
|
|TSKB
|1,63
|639.324.538
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,55
|1.147.907.904
|% 3,20
|
|ODAS
|1,65
|426.429.136
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7477
|13,7493
|% 0,22
|
|Euro
|15,5184
|15,5569
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,1709
|18,2620
|% 0,34
|
|Frank
|14,7998
|14,8890
|% -0,57
|
|Riyal
|3,6534
|3,6717
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|1,53
|
|Altın Gr.
|787
|788
|1,00
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,86
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,84
|71,84
|1,96
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PCILT
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 307 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 28, 507.00 milyon TL de
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17:57TRGYO
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 385, 921 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 850, 620 adet işlem
-
17:55IHLAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 969, 659 adet işlem