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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.12.2021 18:47
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin pay sahibi olduğu A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (A1 GSYO) 21.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında
A1 GSYO'nun faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde
1) Esas faaliyet konusu her türlü gıda maddesinin üretimi toptan ve perakende olarak alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı ile iştigal etmek olan DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi'nde ("DMR") Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu,
 1TL nominal değerli 4.399.000 adet B grubu payların 45.000.000 TL karşılığında devralınmasına,
2) Bu çerçevede Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi imzalanmasına
karar verilmiştir.
Bu çerçevede A1 GSYO ile Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş,'nin %4,88 oranındaki paylarının 45.000.000 TL bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin "Hisse Alım Satım ve Ortaklık Sözleşmesi" 21.12.2021 tarihinde imzalanmış olup, anılan şirkete A1 GSYO tarafından %4,88 oranında iştirak edilmiştir.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985305


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Yarım 2.099 2.171 -217,41  
Çeyrek 1.053 1.086 -108,70  
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