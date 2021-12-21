***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin pay sahibi olduğu A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (A1 GSYO) 21.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısındaA1 GSYO'nun faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde1) Esas faaliyet konusu her türlü gıda maddesinin üretimi toptan ve perakende olarak alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı ile iştigal etmek olan DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi'nde ("DMR") Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu,1TL nominal değerli 4.399.000 adet B grubu payların 45.000.000 TL karşılığında devralınmasına,2) Bu çerçevede Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi imzalanmasınakarar verilmiştir.Bu çerçevede A1 GSYO ile Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş,'nin %4,88 oranındaki paylarının 45.000.000 TL bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin "Hisse Alım Satım ve Ortaklık Sözleşmesi" 21.12.2021 tarihinde imzalanmış olup, anılan şirkete A1 GSYO tarafından %4,88 oranında iştirak edilmiştir.Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985305BIST