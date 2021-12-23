***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin pay sahibi olduğu A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 23.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında"Şirketimizin faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde esas faaliyet konusu enerji sistemleri teknolojisiyle ilgili yatırımlarda bulunma ve yer altı ve yerüstü her türlü kaynağı kullanarak enerji üretme faaliyetleriyle iştigal etmek olan Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin (Arf Bio) 70.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 105.241.000 TL'ye artırılması sdeme işlemleri 23.12.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985887BIST