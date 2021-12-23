***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2021 18:55
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin pay sahibi olduğu A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 23.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında
"Şirketimizin faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde esas faaliyet konusu enerji sistemleri teknolojisiyle ilgili yatırımlarda bulunma ve yer altı ve yerüstü her türlü kaynağı kullanarak enerji üretme faaliyetleriyle iştigal etmek olan Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin (Arf Bio) 70.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 105.241.000 TL'ye artırılması sdeme işlemleri 23.12.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985887
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,4271
En Yüksek
|Değişim
|: -6,26%
|| -0,7628
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,8877
En Yüksek
|Değişim
|: -6,88%
|| -0,9524
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05653,13
En Yüksek
|Değişim
|: -7,72%
|| -54,67
|Açılış
|: 653,13
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2127
|11,4271
|% -6,26
|
|Euro
|12,7292
|12,8877
|% -6,88
|
|Sterlin
|15,0262
|15,1015
|% -7,55
|
|Frank
|12,1864
|12,2598
|% -7,81
|
|Riyal
|2,9848
|2,9998
|% -7,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,65
|
|Altın Gr.
|653
|653
|-54,67
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,91
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,27
|-0,69
|
|B. Petrol
|76,17
|76,17
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 467, 490 adet işlem
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17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem