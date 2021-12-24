***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermayesinde pay sahibi olduğu A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (A1 Girişim) çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 TL nakden karşılanması suretiyle, 30.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 23.12.2021 tarihli Kurul Bülteni'nde ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986137BIST