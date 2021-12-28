***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinde pay sahibi olduğumuz A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 28.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında"Şirketimizin faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde1. Esas faaliyet konusu elektrik enerjisi üretim tesisleri kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin müşterilere satışı ile iştigal etmek olan Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Erham Enerji), 3.626.030 TL nominal değerli paylarının %50'sine tekabül eden 1.813.015 TL nominal değerli paylarının 29.943.729 TL karşılığında devralınmasına,2. Bu çerçevede taraflar arasında "Hisse Devir Sözleşmesi"nin imzalanmasına,3. Bunun yanında Erham Enerji'nin 3.626.030 TL olan ödenmiş sermayesinin 55.000.000 TL'ye yükseltilmesine, bu itibarla taraflar arasında "Ortaklık Sözleşmesi" imzalanmasına ve Erham Enerji'nin sermaye artırımına katılınmasına"karar verilmiştir.Bu çerçevede Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %50 oranındaki paylarının satın alınmasına ilişkin "Hisse Devir Sözleşmesi" ile Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sermayesinin 55.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin "Ortaklık Sözleşmesi" 28.12.2021 tarihi itibarıyla imzalanmış ve söz konusu işlemler neticesinde 59.887.458 TL tutarındaki ödeme işlemleri tamamlanmıştır.Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986773BIST