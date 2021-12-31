***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2021 18:17
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (A1 PYŞ) çıkarılmış sermayesinin 5.000.000 TL'den 6.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle A1 PYŞ'nin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şeklinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru sonuçlanmış olup, A1 PYŞ'nin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli 31.12.2021 tarihinde tescil edilmiş ve aynı tarih ve 10485 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987504
BIST
18:051.858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.846
18:0513,2314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0491
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
18:0515,1437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2167
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
18:05777,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 8,47
|Açılış
|: 777,07
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|277,40
|12.277.539
|% 9,99
|
|PRKAB
|62,90
|250.644.207
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,73
|70.945.580
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.737.119
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.533.605
|% 9,91
|
|SEYKM
|10,02
|55.094.972
|% -9,97
|
|RALYH
|13,25
|62.608.699
|% -5,29
|
|MMCAS
|2,74
|737.070
|% -4,86
|
|VANGD
|4,57
|22.192.868
|% -4,39
|
|HURGZ
|1,78
|5.330.172
|% -3,78
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|EREGL
|28,16
|1.468.788.629
|% -0,71
|
|THYAO
|20,02
|1.319.356.538
|% -0,60
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|SASA
|52,85
|837.309.773
|% -2,94
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,38
|479.369.791
|% -2,87
|
|EKGYO
|2,14
|285.003.917
|% -2,28
|
|TSKB
|1,44
|149.832.492
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2298
|13,2314
|% 0,37
|
|Euro
|15,0000
|15,1437
|% 1,45
|
|Sterlin
|17,8609
|17,9504
|% 0,89
|
|Frank
|14,4636
|14,5507
|% 0,92
|
|Riyal
|3,5149
|3,5325
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|7,91
|
|Altın Gr.
|777
|777
|8,75
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|0,16
|
|B. Petrol
|78,09
|78,09
|-1,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHAAS
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 45 kaybederek (% -0.75 ) 1, 644
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