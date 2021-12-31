***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (A1 PYŞ) çıkarılmış sermayesinin 5.000.000 TL'den 6.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle A1 PYŞ'nin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şeklinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru sonuçlanmış olup, A1 PYŞ'nin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli 31.12.2021 tarihinde tescil edilmiş ve aynı tarih ve 10485 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987504BIST