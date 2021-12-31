***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin pay sahibi olduğu A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (A1 GSYO) 30.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında1) 2021-2025 yılları için geçerli olan A1 GSYO'nun kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları arasında olacak şekilde değiştirilmesine,2) A1 GSYO'nun çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'den 141.000.000 TL'ye arttırılmasına,3) A1 GSYO'nun mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,4) A1 GSYO'nun çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'den 141.000.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 1 TL nominal değerli, toplamda 21.000.000 adet payın halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine, işbu karar kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,5) Nakden artırılan 21.000.000 TL sermayeyi temsil edecek payların tamamının B grubu hamiline yazılı ve nominal değer üzerinden ihraç edilmesine,6) Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağrılmasına ve çıkarılmış sermaye artırımı ile kayıtlı sermaye artırımı ve süre uzatımı hususlarının genel kurulun onayına sunulmasına,7) Çıkarılmış sermaye artırımı ile kayıtlı sermaye tavan artırımı ve süre uzatımına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine,8) Esas sözleşme tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylarına sunulmak üzere A1 GSYO'nun yönetim kurulunca onaylanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın izinleri akabinde esas sözleşme tadilinin tescili için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesine,karar verilmiş olup, 31.12.2021 tarihi itibarıyla A1 GSYO tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Bu kapsamda, Şirketimiz yönetim kurulu toplantısında söz konusu sermaye artırımına paylarımız oranında katılınmasının taahhüt edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987507BIST