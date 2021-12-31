***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinde pay sahibi olduğumuz A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesine %50 oranında iştirak ettiği Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Niğde ili Bor ilçesinde bulunan ve toplamda 7,0 MW kurulu güce sahip 7 adet güneş enerjisi santralinin satın alınmasına ilişkin 31.12.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987509BIST