***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklıklarından A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket), 120.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2022-2026 yılları için 600.000.000 TL'ye artırılması ve 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 21.000.000 TL artırılarak 141.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 21.000.0000 TL nominal değerli (B) grubu paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin 8. ve 9. maddelerinde yapılacak değişiklikler ile Şirket'in unvanının "Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." olarak değiştirilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin 2. maddesine ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesine ilişkin başvurusu, 17.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı Kurul Bülteni'nde yer aldığı üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011267BIST