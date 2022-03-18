***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2022 09:46
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklıklarından A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket), 120.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2022-2026 yılları için 600.000.000 TL'ye artırılması ve 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 21.000.000 TL artırılarak 141.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 21.000.0000 TL nominal değerli (B) grubu paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin 8. ve 9. maddelerinde yapılacak değişiklikler ile Şirket'in unvanının "Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." olarak değiştirilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin 2. maddesine ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesine ilişkin başvurusu, 17.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı Kurul Bülteni'nde yer aldığı üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011267
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
0
En Düşük
0
18:0514,7957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0939
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7957
En Düşük
14,6600
18:0516,4223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0968
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4223
En Düşük
16,2818
18:05917,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 917,16
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|11,39
|19.155.548
|% 0,00
|
|YUNSA
|17,07
|41.337.339
|% 0,00
|
|ULKER
|15,49
|13.915.138
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,75
|8.791.564
|% 0,00
|
|USAK
|1,44
|10.750.088
|% 0,00
|
|VAKKO
|11,39
|19.155.548
|% 0,00
|
|YUNSA
|17,07
|41.337.339
|% 0,00
|
|ULKER
|15,49
|13.915.138
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,75
|8.791.564
|% 0,00
|
|USAK
|1,44
|10.750.088
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 0,00
|
|EREGL
|35,76
|3.194.708.472
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|2.575.854.338
|% 0,00
|
|FROTO
|303,20
|1.824.467.013
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,46
|993.530.952
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,89
|926.581.887
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,25
|379.472.795
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7630
|14,7883
|% 0,59
|
|Euro
|16,3953
|16,4285
|% 0,63
|
|Sterlin
|19,3809
|19,4781
|% 0,67
|
|Frank
|15,7084
|15,8030
|% 0,64
|
|Riyal
|3,9219
|3,9415
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,46
|
|Altın Gr.
|915
|916
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,03
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RTALB
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 892 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 6 artarak (% 2.55 ) 2, 399
-
17:56XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 30, 585.00 milyon TL de
-
17:56AYEN
Yüzde 9.85 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 161, 822 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem