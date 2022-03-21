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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.03.2022 18:18
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

İştirakimiz A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 18.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında  
Şirketin Genel Müdürü Sn.Haluk LAP'ın Genel Müdürlük görevinden ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne ve tüm yetkilerinin iptaline,
Sn.Haluk LAP'ın istifası ile boşalan Genel Müdürlük görevine Sn.Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in atanmasına,
İlk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn.Haluk LAP'ın kalan süresi kadar Sn.Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011819


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