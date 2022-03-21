***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2022 18:18
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İştirakimiz A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 18.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketin Genel Müdürü Sn.Haluk LAP'ın Genel Müdürlük görevinden ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne ve tüm yetkilerinin iptaline,
Sn.Haluk LAP'ın istifası ile boşalan Genel Müdürlük görevine Sn.Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in atanmasına,
İlk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn.Haluk LAP'ın kalan süresi kadar Sn.Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011819
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 30,77
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
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2.176
En Düşük
2.152
18:0514,8342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0446
|Açılış
|: 14,8200
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|Önceki Kapanış
|: 14,7700
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14,8551
En Düşük
14,7777
18:0516,4049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 16,3600
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|Önceki Kapanış
|: 16,3150
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En Düşük
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18:05922,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,12
|Açılış
|: 922,06
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|Önceki Kapanış
|: 913,93
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923,55
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OLMK
|7,70
|1.876.736
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.621.298
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|37.026.422
|% 10,00
|
|GZNMI
|31,70
|60.621.972
|% 9,99
|
|AYEN
|13,21
|74.392.735
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|163.130.866
|% -10,00
|
|ATAGY
|4,09
|7.021.971
|% -5,76
|
|SILVR
|7,15
|19.618.826
|% -5,55
|
|SERVE
|15,04
|1.061.086
|% -5,29
|
|AVGYO
|2,73
|30.912.802
|% -5,21
|
|THYAO
|27,92
|2.140.588.997
|% 0,72
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 0,33
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|SISE
|14,10
|1.453.725.441
|% 3,22
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 4,46
|
|YKBNK
|4,00
|889.430.595
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,59
|548.779.184
|% 2,28
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8268
|14,8309
|% 0,28
|
|Euro
|16,3818
|16,3936
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,5118
|19,6096
|% 0,41
|
|Frank
|15,8808
|15,9764
|% 0,45
|
|Riyal
|3,9398
|3,9596
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.934
|1.934
|12,13
|
|Altın Gr.
|922
|922
|8,44
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|0,17
|
|B. Petrol
|115
|115
|6,64
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