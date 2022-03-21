***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 18.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketin Genel Müdürü Sn.Haluk LAP'ın Genel Müdürlük görevinden ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne ve tüm yetkilerinin iptaline,Sn.Haluk LAP'ın istifası ile boşalan Genel Müdürlük görevine Sn.Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in atanmasına,İlk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn.Haluk LAP'ın kalan süresi kadar Sn.Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011819BIST