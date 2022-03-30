***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2022 18:36
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2022 tarihli özel durum açıklamasında
-Sermayesinde pay sahibi olduğumuz Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (önceki ticaret unvanı A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.) 141.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, 50.000.000 TL tutarında artırılarak 191.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve ihraç edilecek 50.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verildiği,
- Bu kapsamda, Şirketimizin 29.03.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzında toplanacak kesin talebin Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından satışa sunulan 50.000.000 TL nominal değerli paylardan fazla olması halinde, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde Şirketimiz tarafından sahip olunan toplam 35.250.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylardan,5.000.000 TL nominal değerli kısmının VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 24 üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verildiği
kamuoyuna duyurulmuş olup, bu çerçevede 30.03.2022 (bugün) itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurular yapılmıştır.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014186
BIST
18:052.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 23,65
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
18:0514,6613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0886
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
18:0516,3679
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1826
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
18:05910,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 11,22
|Açılış
|: 910,58
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
913,06
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|15,84
|2.063.349
|% 10,00
|
|ULUSE
|103,00
|11.253.313
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|151.036.886
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|317.228.353
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|166.664.596
|% 9,78
|
|KENT
|210,90
|5.222.253
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.617.234
|% -9,98
|
|KAREL
|12,55
|124.717.929
|% -9,97
|
|PKENT
|211,60
|45.238.610
|% -9,92
|
|DZGYO
|2,62
|89.505.632
|% -9,66
|
|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 1,71
|
|GARAN
|12,19
|2.150.831.869
|% 0,66
|
|ASELS
|24,38
|1.899.794.792
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.411.023.194
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|548.070.618
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|214.263.430
|% 1,77
|
|ADESE
|0,77
|135.601.683
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6484
|14,6615
|% 0,61
|
|Euro
|16,3434
|16,3699
|% 1,14
|
|Sterlin
|19,1876
|19,2838
|% 0,87
|
|Frank
|15,8130
|15,9083
|% 1,43
|
|Riyal
|3,8948
|3,9143
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|14,39
|
|Altın Gr.
|910
|911
|11,22
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,09
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,63
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DESA
Yüzde 7.72 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 671 adet işlem
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17:58MAVI
Yüzde 4.39 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 924 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 85 artarak (% 1.00 ) 2, 002
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, AKFGY, ULUSE
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, KENT, DZGYO, UZERB