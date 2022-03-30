Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.03.2022 18:36
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 29.03.2022 tarihli özel durum açıklamasında
-Sermayesinde pay sahibi olduğumuz Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (önceki ticaret unvanı A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.) 141.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, 50.000.000 TL tutarında artırılarak 191.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve ihraç edilecek 50.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verildiği,
- Bu kapsamda, Şirketimizin 29.03.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzında toplanacak kesin talebin Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından satışa sunulan 50.000.000 TL nominal değerli paylardan fazla olması halinde, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde Şirketimiz tarafından sahip olunan toplam 35.250.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylardan,5.000.000 TL nominal değerli kısmının VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 24 üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verildiği
kamuoyuna duyurulmuş olup, bu çerçevede 30.03.2022 (bugün) itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurular yapılmıştır.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014186


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.230
Değişim :  1,07% |  23,65
Açılış :  2.213  
Önceki Kapanış :  2.207  
En Yüksek
2.234 En Düşük
2.213
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 15,84 2.063.349 % 10,00  
ULUSE 103,00 11.253.313 % 9,98  
GZNMI 44,80 151.036.886 % 9,97  
ISFIN 3,43 317.228.353 % 9,94  
AKFGY 3,48 166.664.596 % 9,78  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6484 14,6615 % 0,61  
Euro 16,3434 16,3699 % 1,14  
Sterlin 19,1876 19,2838 % 0,87  
Frank 15,8130 15,9083 % 1,43  
Riyal 3,8948 3,9143 % 0,60  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 14,39  
Altın Gr. 910 911 11,22  
Cumhuriyet 6.036 6.128 84,00  
Tam 6.007 6.157 83,11  
Yarım 2.903 2.978 40,20  
Çeyrek 1.456 1.489 20,11  
Gümüş.Ons 24,86 24,90 0,11  
Gümüş Gr. 11,69 11,70 0,09  
B. Petrol 111 111 3,63  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru