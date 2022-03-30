***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.03.2022 tarihli özel durum açıklamasında-Sermayesinde pay sahibi olduğumuz Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (önceki ticaret unvanı A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.) 141.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, 50.000.000 TL tutarında artırılarak 191.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve ihraç edilecek 50.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verildiği,- Bu kapsamda, Şirketimizin 29.03.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzında toplanacak kesin talebin Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından satışa sunulan 50.000.000 TL nominal değerli paylardan fazla olması halinde, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde Şirketimiz tarafından sahip olunan toplam 35.250.000 TL nominal değerli (B) Grubu paylardan,5.000.000 TL nominal değerli kısmının VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 24 üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verildiğikamuoyuna duyurulmuş olup, bu çerçevede 30.03.2022 (bugün) itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurular yapılmıştır.Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014186BIST