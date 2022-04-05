***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinde Pay sahibi olduğumuz Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile A1 Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi için Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016032BIST