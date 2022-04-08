***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinde pay sahibi olduğumuz Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 08.04.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında Sn.Hatice Özge TOPÇU'nun Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabulüne ve yerine ilk genel kurul onayına sunulmak üzere Sn.Ahmed Kerem KAPANCI'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018590BIST