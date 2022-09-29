***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 17:44
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin,20.000.000 TL ödenmiş sermayesinde %90 oranında paya sahip olduğu bağlı ortaklığı İCG Finansal Danışmanlık AŞ'nin ödenmiş sermayesinin 42.000.000 TL tutarında arttırılarak 62.000.000 TL'ye çıkarılması işlemi tamamlanmış ve 29.09.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 29.09.2022 tarihli ve 10671 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Sermaye artırımına mevcut ortaklar payları oranında katılmıştır.
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066170
BIST
17:593.143
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -55,15
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
17:5918,5296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
17:5918,1699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1501
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1899
En Düşük
17,8996
17:59984,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,13
|Açılış
|: 984,39
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BFREN
|1.390,40
|25.429.709
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.725.641
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|148.560.756
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.498.877
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|449.830.776
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|226.775.622
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.633.613
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.555.226
|% -9,83
|
|SILVR
|26,44
|21.244.377
|% -8,51
|
|THYAO
|68,45
|4.298.242.118
|% -0,73
|
|ASELS
|29,72
|3.900.110.015
|% 3,41
|
|YKBNK
|7,05
|2.254.347.007
|% -0,14
|
|HEKTS
|55,55
|2.203.463.177
|% -6,64
|
|GARAN
|18,94
|2.029.257.401
|% -1,61
|
|SKBNK
|1,90
|1.022.475.604
|% 2,15
|
|TSKB
|2,50
|1.091.405.766
|% 6,84
|
|EKGYO
|3,80
|1.525.741.014
|% -1,81
|
|YKBNK
|7,05
|2.254.347.007
|% -0,14
|
|ZOREN
|3,25
|945.064.365
|% -5,80
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5169
|18,5326
|% 0,08
|
|Euro
|18,1597
|18,1804
|% 0,89
|
|Sterlin
|20,3575
|20,4596
|% 1,35
|
|Frank
|18,8006
|18,9139
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9129
|4,9376
|% 0,32
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-2,17
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.613
|6.698
|-83,00
|
|Yarım
|3.217
|3.274
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.638
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,85
|87,85
|-0,20
|