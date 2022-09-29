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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.09.2022 17:44
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin,20.000.000 TL ödenmiş sermayesinde %90 oranında paya sahip olduğu bağlı ortaklığı İCG Finansal Danışmanlık AŞ'nin ödenmiş sermayesinin 42.000.000 TL tutarında arttırılarak 62.000.000 TL'ye çıkarılması işlemi tamamlanmış ve 29.09.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 29.09.2022 tarihli ve 10671 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Sermaye artırımına mevcut ortaklar payları oranında katılmıştır.
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066170


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