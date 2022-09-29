***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin,20.000.000 TL ödenmiş sermayesinde %90 oranında paya sahip olduğu bağlı ortaklığı İCG Finansal Danışmanlık AŞ'nin ödenmiş sermayesinin 42.000.000 TL tutarında arttırılarak 62.000.000 TL'ye çıkarılması işlemi tamamlanmış ve 29.09.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 29.09.2022 tarihli ve 10671 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Sermaye artırımına mevcut ortaklar payları oranında katılmıştır.Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066170BIST