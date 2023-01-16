***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan İsmail SUNA 13.01.2023 tarihi itibarıyla görevden ayrılmıştır. Bu nedenle boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi uyarınca yeni bir atama yapılması için gerekli çalışmalara başlanmış olup, ilgili atama yapılana kadar Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin Şirketimizin Genel Müdürü Ayşe TERZİ tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102674BIST