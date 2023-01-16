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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.01.2023 18:31
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan İsmail SUNA 13.01.2023 tarihi itibarıyla görevden ayrılmıştır. Bu nedenle boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi uyarınca yeni bir atama yapılması için gerekli çalışmalara başlanmış olup, ilgili atama yapılana kadar Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin Şirketimizin Genel Müdürü Ayşe TERZİ tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. 
Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102674


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