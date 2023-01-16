***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 18:31
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan İsmail SUNA 13.01.2023 tarihi itibarıyla görevden ayrılmıştır. Bu nedenle boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi uyarınca yeni bir atama yapılması için gerekli çalışmalara başlanmış olup, ilgili atama yapılana kadar Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin Şirketimizin Genel Müdürü Ayşe TERZİ tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102674
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
18:051.155,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,26
|Açılış
|: 1.155,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|KAREL
|18,00
|2.031.240
|% -3,74
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7864
|18,7897
|% 0,04
|
|Euro
|20,3301
|20,3476
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,8739
|22,9886
|% -0,16
|
|Frank
|20,2179
|20,3397
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9877
|5,0128
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-7,61
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.157
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.830
|7.897
|87,00
|
|Yarım
|3.815
|3.864
|42,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.932
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,30
|84,30
|-0,98
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 262.70 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 114 adet işlem
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17:58TLMAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 256 adet işlem
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17:56XU050
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