***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09.08.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında- İş yoğunluğu nedeniyle Ayşe TERZİ'nin yönetim kurulu üyeliği görevinden istifasının kabulüne,- İlk genel kurul onayına sunulmak üzere Ayşe TERZİ'nin kalan süresi kadar Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasınaKarar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183071BIST