***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı İCG Finansal Danışmanlık AŞ.nin 06.10.2023 tarihli kararıyla, mevcut 62.000.000.-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 55.000.000.-TL artırılarak 117.000.000.-TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından söz konusu sermaye artırımına katılım sağlanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201312BIST