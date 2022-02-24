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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

24.02.2022 18:58
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2022
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre -
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 12.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 24.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izne istinaden Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımının gerçekleştirmesi için aşağıda belirtilen şartlara karar vermiştir.
Bu kapsamda,
1) Piyasada oluşan olağanüstü fiyat hareketleri ve Şirketimizin küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimizin borsada kendi paylarının Şirketimiz tarafından geri alımının yapılabilmesine,
2) Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 24.000.000 TL (yirmidörtmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,
3) Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 12.000.000 TL (onikimilyon Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine
oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004216


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