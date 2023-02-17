***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı ilke kararıGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 90.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde verilen izne istinaden Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımının gerçekleştirmesi için aşağıda belirtilen şartlara karar vermiştir.Bu kapsamda,1) Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasında piyasalarda yaşanan olağandışı gelişmeler sebebiyle, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunda pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,2) Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 12.000.000 adet (On İki Milyon) olarak belirlenmesine,3) Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 90.000.000 TL (Doksan Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,4) Pay geri alım programının azami 3 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114611BIST