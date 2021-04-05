***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 1,00 B Grubu B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 Hamiline A Grubu, GLRY2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRBSKY00109B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 29.925.000 89.775.000,000 300,00000 1,00 B Grubu 300,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Rüçhan haklarının kullanılması sonrası kalan payların Borsa Birincil Piyasa'da satılamayan kısmı, Birincil Piyasa'da satılan payların ortalama fiyatı üzerinden Murat GÜLER tarafından satın alınacaktırRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 06.04.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 20.04.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 03.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 01.04.2021Ödeme Tarihi 08.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 07.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 12.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama ile Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, 90.000.000 TL (%300) artırılarak, 30.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli Bülten'i kapsamında onaylandığı kamuya duyurulmuştur. Şirketimizin sermaye artırım izahnamesinin 31.12.2020 tarihli finansal tabloları esas alacak şekilde güncellenmiş hali Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 tarih ve 17/549 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bedelli sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımına ilişkin açıklamalar aşağıdadır:- Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 06.04.2021 ile 20.04.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle alma hakkı bulunmaktadır.- Yeni pay alma haklarının kullanımında, bir payın nominal değeri 1 Türk Lirası olup, 1 adet pay 1 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.- Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır. Pay bedelleri Denizbank A.Ş. Etiler Şubesi nezdinde sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR76 0013 4000 0069 8823 9000 03 no'lu özel hesaba aktarılmak üzere tam ve nakit olarak aracı kurumlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatırılacaktır.-İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.- Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız bu haklarını yeni pay alma haklarının satış süresi içinde satabilirler.- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bağımsız Denetim Kuruluşu Beyanı.pdfEK: 2 Fon Kullanım Yerleri Raporu.pdfEK: 3 Onaylı İZAHNAME.pdfEK: 4 Onaylı TSSD_01.04.21.pdfEK: 5 Satın Alma Taahhütnamesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923151BIST