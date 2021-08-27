***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin bedelli sermaye artırımının tamamlanması sonucu tadil edilen esas sözleşmenin 7.maddesi TT.Sicili Gazetesinde 27.08.2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 120.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSKY00024 75.000 225.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 Hamiline A Grubu, GLRY2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRBSKY00109 0 0B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 29.925.000 89.775.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 Hamiline B Grubu, GLRYH(RÜÇHAN), TRRBSKY00117 333.924,831 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 30.000.000 90.000.000,000 300,00000 333.924,831Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Rüçhan haklarının kullanılması sonrası kalan payların Borsa Birincil Piyasa'da satılamayan kısmı, Birincil Piyasa'da satılan payların ortalama fiyatı üzerinden Murat GÜLER tarafından satın alınacaktırRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 06.04.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 20.04.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.05.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.06.2021SPK Başvuru Tarihi 03.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 01.04.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 08.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 07.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 27.08.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %300 oranında 90.000.000 TL nakden (bedelli) artırılarak, 120.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin 7.maddesinin tadili 27.08.2021 tarih ve 10397 sayılı T.T.Sicili gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960811BIST