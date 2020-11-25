***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
25.11.2020 18:45
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen, Şirketimizin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, mevcut 30.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 90.000.000 TL (%300) artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuzun 25.11.2020 tarihli kararıyla kabul edilen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890038
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.323
18:057,9281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0773
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
18:059,4500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0744
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
18:05460,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,52
|Açılış
|: 460,68
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURVA
|62,70
|6.709.152
|% 10,00
|
|BANVT
|27,50
|16.624.923
|% 10,00
|
|CASA
|88,55
|5.400.520
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.639.304
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|3.618.930
|% 10,00
|
|KENT
|427,80
|3.689.347
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.374.860
|% -9,98
|
|SANFM
|15,17
|862.141
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|3.463.579
|% -9,96
|
|AVTUR
|3,29
|37.958.047
|% -9,86
|
|THYAO
|11,99
|4.354.233.791
|% 1,35
|
|KRDMD
|5,20
|4.126.615.386
|% 5,69
|
|GARAN
|9,07
|3.410.202.099
|% 0,22
|
|TSKB
|2,71
|1.382.445.525
|% 3,83
|
|TUPRS
|92,90
|1.293.906.194
|% 3,11
|
|KRDMD
|5,20
|4.126.615.386
|% 5,69
|
|TSKB
|2,71
|1.382.445.525
|% 3,83
|
|YKBNK
|3,01
|1.223.429.346
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,05
|854.133.853
|% -3,30
|
|GARAN
|9,07
|3.410.202.099
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9207
|7,9297
|% -0,95
|
|Euro
|9,4424
|9,4531
|% -0,75
|
|Sterlin
|10,5723
|10,6253
|% -0,86
|
|Frank
|8,6941
|8,7464
|% -0,64
|
|Riyal
|2,1068
|2,1173
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|1,18
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,01
|
|B. Petrol
|48,45
|48,45
|0,67
|
Seans Raporu
18:05
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