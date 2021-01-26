***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
26.01.2021 18:05
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen, Şirketimizin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, mevcut 30.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 90.000.000 TL (%300) artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuzun 26.01.2021 tarihli kararıyla kabul edilen güncellenmiş "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904494
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
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|| -4,10
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18:058,9426
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444,16
En Düşük
437,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDFA
|3,85
|48.625.119
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|42.965.280
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|140.446.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|27.223.180
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.680.174
|% 9,99
|
|SUMAS
|70,20
|517.309
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.681.707
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.626.642
|% -10,00
|
|SNKRN
|29,70
|2.332.846
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|270.751
|% -10,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|GARAN
|9,52
|1.930.616.731
|% -0,21
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% -0,33
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% -3,23
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% -1,53
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3392
|7,3431
|% -0,83
|
|Euro
|8,9352
|8,9426
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,0717
|10,1222
|% -0,19
|
|Frank
|8,2593
|8,3091
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9550
|1,9648
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-2,26
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|0,02
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|0,09
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