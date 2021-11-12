***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.01.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 30 Milyon TL'den 120 Milyon TL'ye artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977428BIST