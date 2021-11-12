***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.11.2021 17:02
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 30 Milyon TL'den 120 Milyon TL'ye artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977428
BIST
17:471.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 11,57
|Açılış
|: 1.631
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|Önceki Kapanış
|: 1.625
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1.643
En Düşük
1.631
17:479,9659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
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|Açılış
|: 9,9430
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|Önceki Kapanış
|: 9,9230
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9,9857
En Düşük
9,8824
17:4711,4118
En Yüksek
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596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler17:47
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|39.927.367
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.290.493
|% 9,91
|
|PRKAB
|35,22
|205.446.754
|% 9,18
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|42.438.422
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|261.177.452
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|433.394.148
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,37
|98.681.742
|% -8,14
|
|PETKM
|7,71
|2.997.595.012
|% 0,78
|
|GARAN
|10,57
|1.718.800.417
|% -0,28
|
|THYAO
|17,79
|1.391.001.131
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,46
|741.063.757
|% 0,54
|
|TUPRS
|155,50
|677.658.757
|% -0,64
|
|PETKM
|7,71
|2.997.595.012
|% 0,78
|
|ADESE
|1,22
|433.394.148
|% -9,63
|
|ODAS
|1,55
|509.831.461
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,14
|273.238.840
|% 3,64
|
|YKBNK
|3,08
|601.589.625
|% 0,00
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9617
|9,9659
|% 0,63
|
|Euro
|11,4048
|11,4118
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,3015
|13,3682
|% 0,78
|
|Frank
|10,7515
|10,8163
|% 0,45
|
|Riyal
|2,6503
|2,6635
|% 0,65
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|17:47
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-3,54
|
|Altın Gr.
|595
|595
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,02
|8,03
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,12
|82,12
|-0,75
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