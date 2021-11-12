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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

12.11.2021 17:02
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 30 Milyon TL'den 120 Milyon TL'ye artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977428


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Yarım 1.888 1.937 -3,60  
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