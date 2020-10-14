***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 0.0025 A GRUBU NAMA - B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye DeğilAyşe TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli G.MÜDÜR/Y.K.ÜYE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Evet B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye DeğilAYŞE HÜMAY YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Avukat Evet B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi/Kurumsal Yön.Kom.Baş./Riskin Erken Sap.Kom.Baş.ŞABAN ORÇUN KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.10.2020 İcrada Görevli Değil GENEL MÜDÜR Evet B Grubu Hamiline Bağımsız Üye DeğilATİLLA ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.10.2020 İcrada Görevli GENEL MÜDÜR Evet B Grubu Hamiline iA1 CAPİTAL YATRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ARACI KURUM 50000000 22000000 TRY 44 BAĞLI ORTAKLIKİCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş FİNANSAL DANIŞMANLIK 20000000 18000000 TRY 90 BAĞLI ORTAKLIKRTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti 41000000 3.449.210,15 TRY 8,41 İŞTİRAKYapı Bilgin Tek.A.Ş Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 900000 60000 TRY 6,6 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881436BIST