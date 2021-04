***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 0 TRY 0,25 İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 0 TRY 99,75 İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiA1 CAPİTAL YATRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ARACI KURUM 50000000 22000000 TRY 44 BAĞLI ORTAKLIKİCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş FİNANSAL DANIŞMANLIK 20000000 18000000 TRY 90 BAĞLI ORTAKLIKRTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti 41000000 3.449.210,15 TRY 8,41 İŞTİRAKYapı Radar Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 900000 60000 TRY 6,6 İŞTİRAK