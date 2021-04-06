***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.04.2021 19:05
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 0 TRY 0,25 İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 0 TRY 99,75 İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A1 CAPİTAL YATRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ARACI KURUM 50000000 22000000 TRY 44 BAĞLI ORTAKLIK
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş FİNANSAL DANIŞMANLIK 20000000 18000000 TRY 90 BAĞLI ORTAKLIK
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti 41000000 3.449.210,15 TRY 8,41 İŞTİRAK
Yapı Radar Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 900000 60000 TRY 6,6 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923991
BIST