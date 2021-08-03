***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 0.0025 A GRUBU NAMA - B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye DeğilAyşe TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli G.MÜDÜR/Y.K.ÜYE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Evet B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye DeğilŞABAN ORÇUN KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.10.2020 İcrada Görevli Değil GENEL MÜDÜR Evet B Grubu Hamiline Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA TERZİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet 0 B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye DeğilAYŞE HÜMAY YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Avukat Evet B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi/Kurumsal Yön.Kom.Baş./Riskin Erken Sap.Kom.Baş.DİLEK ŞARMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 07.10.2020 İcrada Görevli Değil Evet B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DenetimdenSorumlu Komite Başkanı/Ücret Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954500BIST