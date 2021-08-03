***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.08.2021 17:46
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 0.0025 A GRUBU NAMA - B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Değil
Ayşe TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli G.MÜDÜR/Y.K.ÜYE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Evet B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Değil
ŞABAN ORÇUN KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.10.2020 İcrada Görevli Değil GENEL MÜDÜR Evet B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA TERZİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet 0 B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Değil
AYŞE HÜMAY YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Avukat Evet B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi/Kurumsal Yön.Kom.Baş./Riskin Erken Sap.Kom.Baş.
DİLEK ŞARMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 07.10.2020 İcrada Görevli Değil Evet B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DenetimdenSorumlu Komite Başkanı/Ücret Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954500
BIST
17:551.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
17:558,4180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0701
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4455
En Düşük
8,2921
17:559,9978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0747
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0427
En Düşük
9,8542
17:55490,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,86
|Açılış
|: 490,59
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
492,46
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler17:53
|IDGYO
|3,63
|11.727.354
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.185.135
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|50.739.049
|% 9,94
|
|EDATA
|14,83
|159.443.272
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|26.332.277
|% -10,00
|
|BMSCH
|8,28
|195.012.098
|% -8,51
|
|BAYRK
|9,18
|44.013.987
|% -8,29
|
|CEOEM
|8,62
|47.161.881
|% -6,30
|
|MEGAP
|6,19
|36.040.476
|% -5,93
|
|AKBNK
|5,34
|474.510.618
|% 0,75
|
|AGYO
|3,21
|34.633.805
|% 9,93
|
|AEFES
|22,30
|20.235.365
|% -0,62
|
|AFYON
|3,81
|17.730.870
|% -1,04
|
|AKCNS
|14,82
|7.568.432
|% -1,27
|
|AKBNK
|5,34
|474.510.618
|% 0,75
|
|AGYO
|3,21
|34.633.805
|% 9,93
|
|AKENR
|1,64
|17.480.501
|% 1,86
|
|AFYON
|3,81
|17.730.870
|% -1,04
|
|AEFES
|22,30
|20.235.365
|% -0,62
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4158
|8,4239
|% 0,91
|
|Euro
|9,9850
|9,9966
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,6691
|11,7276
|% 0,96
|
|Frank
|9,2804
|9,3363
|% 1,04
|
|Riyal
|2,2394
|2,2507
|% 0,91
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,84
|
|Altın Gr.
|490
|491
|3,82
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,90
|0,08
|
|B. Petrol
|72,28
|72,28
|-0,61
|
Seans Raporu
17:53
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-
17:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 708.00 milyon TL de
-
17:57KAPLM
Yüzde 4.68 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 383 adet işlem
-
17:56QUAGR
Yüzde 4.87 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 364 adet işlem
-
17:55DAGHL
Yüzde 9.32 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865, 920 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 243