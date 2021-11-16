***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.11.2021 14:23
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 75000 TRY 0,06 İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 119925000 TRY 99,94 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978002
BIST
14:481.698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.697
14:4810,2018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1440
|Açılış
|: 10,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
14:4811,6041
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1680
|Açılış
|: 11,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
14:48614,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 11,56
|Açılış
|: 614,25
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler14:46
|ELITE
|19,72
|92.689.920
|% 9,98
|
|DITAS
|19,75
|29.135.565
|% 9,97
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.451.375
|% 9,83
|
|PENTA
|158,30
|28.105.227
|% -9,95
|
|NUGYO
|9,99
|8.547.512
|% -8,52
|
|OYLUM
|8,09
|9.901.561
|% -7,65
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|ARASE
|98,00
|46.389.232
|% -6,13
|
|GARAN
|12,31
|2.517.144.235
|% 5,85
|
|YKBNK
|3,44
|2.041.912.136
|% 1,47
|
|AKBNK
|7,24
|2.011.834.744
|% 3,87
|
|PETKM
|7,80
|1.656.493.740
|% -1,64
|
|ISCTR
|7,01
|1.114.602.997
|% 0,29
|
|YKBNK
|3,44
|2.041.912.136
|% 1,47
|
|SKBNK
|1,18
|380.497.400
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,24
|2.011.834.744
|% 3,87
|
|PETKM
|7,80
|1.656.493.740
|% -1,64
|
|TSKB
|1,63
|341.274.404
|% -5,23
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1949
|10,1963
|% 1,38
|
|Euro
|11,5951
|11,6036
|% 1,46
|
|Sterlin
|13,6895
|13,7582
|% 1,81
|
|Frank
|10,9585
|11,0245
|% 1,24
|
|Riyal
|2,7135
|2,7271
|% 1,47
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|10,44
|
|Altın Gr.
|617
|617
|14,08
|
|Cumhuriyet
|4.086
|4.147
|120,00
|
|Tam
|4.062
|4.164
|116,66
|
|Yarım
|1.963
|2.014
|56,44
|
|Çeyrek
|985
|1.007
|28,22
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,28
|8,30
|0,18
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|0,48
|
Seans Raporu
14:46
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15:00ISGYO
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 628, 657 adet işlem
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14:59XU100
Endeks 1, 699 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 23, 199.00 milyon TL de
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14:59HEDEF
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 744, 733 adet işlem
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14:58GSDDE
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 303, 554 adet işlem
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14:57GLRYH
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 631, 790 adet işlem