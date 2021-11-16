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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.11.2021 14:23
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 75000 TRY 0,06 İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 119925000 TRY 99,94 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978002


BIST
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BIST En Aktif Hisseler14:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 19,72 92.689.920 % 9,98  
DITAS 19,75 29.135.565 % 9,97  
DOBUR 136,00 9.397.328 % 9,94  
DIRIT 4,89 502.095 % 9,89  
IHAAS 4,47 33.451.375 % 9,83  
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14:46 Alış Satış %  
Dolar 10,1949 10,1963 % 1,38  
Euro 11,5951 11,6036 % 1,46  
Sterlin 13,6895 13,7582 % 1,81  
Frank 10,9585 11,0245 % 1,24  
Riyal 2,7135 2,7271 % 1,47  
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14:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.874 10,44  
Altın Gr. 617 617 14,08  
Cumhuriyet 4.086 4.147 120,00  
Tam 4.062 4.164 116,66  
Yarım 1.963 2.014 56,44  
Çeyrek 985 1.007 28,22  
Gümüş.Ons 25,19 25,22 0,11  
Gümüş Gr. 8,28 8,30 0,18  
B. Petrol 82,53 82,53 0,48  
Seans Raporu 14:46
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