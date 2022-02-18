***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiA1 CAPİTAL YATRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Aracı Kurum 50000000 22000000 TRY 44,00 BAĞLI ORTAKLIKİCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş Finansal Danışmanlık 20000000 18000000 TRY 90,00 BAĞLI ORTAKLIKRTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş. İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti 42970214 5.237.891,15 TRY 12,19 İŞTİRAKYAPI RADAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 900000 60000 TRY 6,60 İŞTİRAKA1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetleri 120000000 30000000 TRY 25,00 İŞTİRAKA1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 6000000 2998800 TRY 49,98 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002832BIST