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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.02.2022 18:13
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A1 CAPİTAL YATRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Aracı Kurum 50000000 22000000 TRY 44,00 BAĞLI ORTAKLIK
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş Finansal Danışmanlık 20000000 18000000 TRY 90,00 BAĞLI ORTAKLIK
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş. İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti 42970214 5.237.891,15 TRY 12,19 İŞTİRAK
YAPI RADAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 900000 60000 TRY 6,60 İŞTİRAK
A1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetleri 120000000 30000000 TRY 25,00 İŞTİRAK
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 6000000 2998800 TRY 49,98 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002832


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 12,87 9.037.670 % 10,00  
ISBTR 66.622,70 2.731.531 % 10,00  
ISATR 456.348,20 456.348 % 10,00  
UZERB 61,20 1.894.813 % 9,97  
MERIT 33,78 36.537.382 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6463 13,6499 % 0,50  
Euro 15,4619 15,4760 % 0,12  
Sterlin 18,5114 18,6042 % 0,39  
Frank 14,7589 14,8478 % 0,40  
Riyal 3,6273 3,6455 % 0,52  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.894 -4,35  
Altın Gr. 832 832 2,91  
Cumhuriyet 5.525 5.608 28,00  
Tam 5.496 5.633 26,82  
Yarım 2.656 2.725 12,98  
Çeyrek 1.332 1.362 6,49  
Gümüş.Ons 23,89 23,92 0,07  
Gümüş Gr. 10,51 10,52 0,11  
B. Petrol 93,56 93,56 0,58  
Seans Raporu 18:05
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