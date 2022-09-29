***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.09.2022 17:45
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A1 CAPİTAL YATRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Aracı Kurum 100000000 44000000 TRY 44 İŞTİRAK
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş Finansal Danışmanlık 62000000 55800000 TRY 90 BAĞLI ORTAKLIK
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş. İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti 100000000 12.189.585,71 TRY 12,19 İŞTİRAK
YAPI RADAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 1000000 60000 TRY 6 İŞTİRAK
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetleri 196000000 29750000 TRY 15,18 İŞTİRAK
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 7500000 3748500 TRY 49,98 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066172
BIST
17:333.053
En Yüksek
|Değişim
|: -4,53%
|| -144,72
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.053
17:3318,5274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:3318,1126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0928
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:33982,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,30
|Açılış
|: 982,23
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:31
|BFREN
|1.390,40
|24.478.675
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.542.548
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|442.150.837
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|217.092.548
|% -9,99
|
|BAGFS
|23,14
|161.919.719
|% -9,96
|
|SMRTG
|57,90
|551.020.398
|% -9,95
|
|AVOD
|2,36
|75.411.894
|% -9,92
|
|THYAO
|66,00
|3.641.243.204
|% -4,28
|
|ASELS
|29,08
|3.373.775.900
|% 1,18
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|HEKTS
|54,35
|1.996.870.872
|% -8,66
|
|GARAN
|18,41
|1.857.255.107
|% -4,36
|
|EKGYO
|3,72
|1.253.623.815
|% -3,88
|
|ODAS
|5,70
|1.193.252.926
|% 0,71
|
|ADESE
|0,91
|53.426.350
|% -7,14
|
|CEMAS
|1,40
|81.613.358
|% -7,89
|
|MOBTL
|2,78
|141.558.273
|% 1,83
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5108
|18,5352
|% 0,09
|
|Euro
|18,0100
|18,0200
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,2711
|20,3728
|% 0,92
|
|Frank
|18,7917
|18,9049
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9169
|4,9416
|% 0,40
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-13,51
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.615
|6.696
|-85,00
|
|Yarım
|3.219
|3.273
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,18
|
|B. Petrol
|87,05
|87,05
|-1,00
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:46PINSU
Yüzde -9.47 oranında düşüşle 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 203, 425 adet işlem
-
17:45SMRTG
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 57.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 999, 777 adet işlem
-
17:44AVOD
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 678, 994 adet işlem
-
17:43MGROS
Yüzde -7.92 oranında düşüşle 94.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 472, 074 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 3, 067 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 12 altında . İşlem hacmi 47, 965.00 milyon TL de