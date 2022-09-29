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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.09.2022 17:45
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A1 CAPİTAL YATRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Aracı Kurum 100000000 44000000 TRY 44 İŞTİRAK
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş Finansal Danışmanlık 62000000 55800000 TRY 90 BAĞLI ORTAKLIK
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş. İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti 100000000 12.189.585,71 TRY 12,19 İŞTİRAK
YAPI RADAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 1000000 60000 TRY 6 İŞTİRAK
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetleri 196000000 29750000 TRY 15,18 İŞTİRAK
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 7500000 3748500 TRY 49,98 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066172


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BFREN 1.390,40 24.478.675 % 10,00  
UFUK 55,55 1.542.548 % 10,00  
UZERB 42,68 1.321.709 % 10,00  
EKIZ 13,14 1.697.009 % 9,96  
COSMO 57,00 2.834.682 % 9,83  
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Dolar 18,5108 18,5352 % 0,09  
Euro 18,0100 18,0200 % 0,56  
Sterlin 20,2711 20,3728 % 0,92  
Frank 18,7917 18,9049 % -0,46  
Riyal 4,9169 4,9416 % 0,40  
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17:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.647 -13,51  
Altın Gr. 985 985 -2,38  
Cumhuriyet 6.580 6.680 -52,00  
Tam 6.615 6.696 -85,00  
Yarım 3.219 3.273 -42,00  
Çeyrek 1.614 1.637 -20,00  
Gümüş.Ons 18,49 18,51 -0,40  
Gümüş Gr. 11,06 11,07 -0,18  
B. Petrol 87,05 87,05 -1,00  
Seans Raporu 17:31
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