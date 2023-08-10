***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.08.2023 18:10
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 17.08.2011 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 11.37 A GRUBU NAMA - B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye Değil
ŞABAN ORÇUN KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.10.2020 İcrada Görevli Değil RTA LABS.A.Ş.- GENEL MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA TERZİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.08.2021 İcrada Görevli GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.08.2023 İcrada Görevli Değil GENEL MÜDÜR / YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet Bağımsız Üye Değil
AYŞE HÜMAY YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.04.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yön.Kom.Başkanı / Denetim Komitesi Üyesi
DİLEK ŞARMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.10.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183925
BIST
'
18:057.442
En Düşük
|Değişim
|: -2,09%
|| -159,15
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.398
En Yüksek
7.766
18:0527,0565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0664
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0648
En Düşük
26,4619
18:0529,8146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1826
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
18:051.669,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.669,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRCAS
|18,70
|360.868.690
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|51.710.816
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|8.485.147
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|16.016.554
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|213.628.673
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|14.149.836
|% -10,00
|
|ZEDUR
|81,45
|160.591.430
|% -10,00
|
|VKFYO
|33,48
|94.688.154
|% -10,00
|
|YKSLN
|11,34
|76.755.107
|% -10,00
|
|DGGYO
|35,10
|73.294.480
|% -10,00
|
|THYAO
|258,50
|15.098.529.954
|% -0,58
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|ASTOR
|120,60
|8.076.056.230
|% 2,99
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|SKBNK
|3,75
|2.713.729.722
|% 9,65
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|EKGYO
|8,50
|3.323.172.753
|% -6,18
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0044
|27,0565
|% 0,25
|
|Euro
|29,7765
|29,8146
|% 0,62
|
|Sterlin
|34,2914
|34,4634
|% 0,15
|
|Frank
|30,8217
|31,0073
|% 0,52
|
|Riyal
|7,1845
|7,2205
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|5,33
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.668
|5,20
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.110
|11.219
|4,00
|
|Yarım
|5.564
|5.635
|2,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.818
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,84
|0,15
|
|B. Petrol
|87,02
|87,02
|-0,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59POLTK
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 5, 280.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 327 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 845, 180 adet işlem
-
17:57KLGYO
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 916, 342 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 95 kaybederek (% -1.54 ) 8, 133
-
17:56
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, YKSLN, DGGYO