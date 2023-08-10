***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 17.08.2011 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 11.37 A GRUBU NAMA - B GRUBU HAMİLİNE Bağımsız Üye DeğilŞABAN ORÇUN KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.10.2020 İcrada Görevli Değil RTA LABS.A.Ş.- GENEL MÜDÜR Evet Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA TERZİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.08.2021 İcrada Görevli GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.08.2023 İcrada Görevli Değil GENEL MÜDÜR / YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet Bağımsız Üye DeğilAYŞE HÜMAY YILDIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.04.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yön.Kom.Başkanı / Denetim Komitesi ÜyesiDİLEK ŞARMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.10.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183925BIST